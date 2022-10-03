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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مسجل خطر يشوه وجه خفير طارده بعد سرقة حقيبة والدته بالوحدة الصحية بالعمرانية

صدى البلد

أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر متهم بالدخول لمكتب الوحدة الصحية بالعمرانية وسرقة حقيية إحدى السيدات وإلقاء مادة كاوية على خفير الوحدة 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه. 

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا بأنه أثناء مرور ضباط مباحث القسم بشارع ترعة الزمر، دائرة القسم ورد اتصال هاتفي يفيد دخول شخص لمكتب الوحدة الصحية الكائن شارع ترعة الزمر، دائرة القسم، وسرقة حقيبة إحدى السيدات وإلقاء مادة كاوية على خفير الوحدة.

على الفور انتقلت القوات لمكان البلاغ وشاهدوا فرار توكتوك وادعاء الأهالي المتواجدة أن مستقل المركبة هو مرتكب الواقعة المشار إليها. 

بتكثيف الإجراءات وملاحقة المتهم تم ضبطه وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف محمول، مبلغ مالي 2500 جنيه، سلاح أبيض «مطواة»، بالعودة لمحل البلاغ تم التقابل مع كل من 49 سنة عاملة بمركز الصحة بالعمرانية، مقيمة 15 شارع مكة المكرمة من جسر الكونيسة، دائرة القسم، ونجلها 19 سنة خفير بالمكان ومقيم بذات عنوانها مصاب بحروق بمعصم اليد اليمنى وأسفل الرقبة.

بسؤالهما قررت الأولى أنها أثناء تواجدها بغرفة الحراسة الخاصة بمحل البلاغ فوجئت بدخول المتهم المضبوط وسرقة الحقيبة، وعند استغاثتها حاول نجلها حاول الإمساك به إلًا أن المتهم، ألقى عليه مادة كاوية من زجاجة كانت في التوكتوك المضبوط.

بفحص المتهم، تبين أنه عاطل يبلغ من العمر 23 عامًا، ومقيم شارع محمد الحكيم من شارع مستشفى الصدر، السابق اتهامه في 17 قضية «سرقة بالإكراه، سلاح أبيض، مشاجرة، سرقة» آخرهم القضية رقم 6746 جنح العمرانية لسنة 2021 سرقة، و بمواجهة المتهم اعترف بسرقته للتوكتوك المضبوط عن طريق المغافلة أثناء تركه بشارع الدكتور، وأمكن التوصل لمالك التوكتوك 46 سنة ومقيم دائرة القسم. 

العمرانية مسجل خطر الوحدة الصحية بالعمرانية النيابة العامة

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