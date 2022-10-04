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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان إعلامي حول الاجتماع الأول للمقررين والمساعدين بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد المقررون والمقررون المساعدون للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية بالحوار الوطني، أمس الاثنين ، أولى اجتماعاتهم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي وجميع أعضاء الأمانة الفنية.


وبدأ الاجتماع بلقاء تعارفي بين المقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، واستعراض ما صدر عن المجلس من قرارات ولوائح، وذلك في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار؛ بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.


وشهد الاجتماع عرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية الإطار الزمني وما توصل إليه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال ثمان اجتماعات لمجلس أمناء الحوار الوطني، توافق خلالها أعضاء المجلس على صياغة اللوائح المنظمة للحوار، وإنشاء ثلاث محاور رئيسية: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وإنشاء 19 لجنة فرعية بكل المحاور، وكذلك دور المقررين والمقررين المساعدين باللجان الفرعية المختلفة، من إعداد وتجهيز الجلسات، وإجراء وإدارة الجلسات، وصياغة المُخرجات.


وفي ختام الاجتماع، عقد المقررون والمقررون المساعدون، لقاءات مٌصغرة مع أعضاء الأمانة الفنية بالحوار الوطني؛ لمناقشة مٌقترحات عمل اللجان الفرعية خلال الفترة القادمة، من خلال عرض ملامح قضايا المحاور الثلاث المختلفة: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي، وكذلك عرض نماذج ورؤى الجهات المختلفة المُقدمة للأمانة من أصحاب المقترحات؛ وذلك بهدف الوصول بمقترح خطة عمل الجلسات النقاشية؛ لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه القادم.

الحوار الوطني عبدالفتاح السيسي السيسي

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