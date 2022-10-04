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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا وزوجته مع ابنهما من المدرسة .. شاهد

صدى البلد

نشرت ريهام الشامي زوجة لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، صورة لها مع زوجها و ابنها من المدرسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”. 

وعلقت ريهام الشامى على الصورة بوضع ايموجي "قلب ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم . 

يذكر ان مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق وزوجته، حلَّا ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا: "ريهام بتحب الورد  وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة: "هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره  وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده".

الأهلى صاحبة السعادة اسعاد يونس مؤمن زكريا نادي الأهلي انستجرام

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