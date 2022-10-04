مؤمن زكريا وزوجته مع ابنهما من المدرسة .. شاهد

نشرت ريهام الشامي زوجة لاعب كرة القدم مؤمن زكريا، صورة لها مع زوجها و ابنها من المدرسة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ”.

وعلقت ريهام الشامى على الصورة بوضع ايموجي "قلب ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصورة على اعجابهم .

يذكر ان مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق وزوجته، حلَّا ضيفين على الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” المذاع على قناة “ دي إم سي”.

وكشف مؤمن زكريا، تفاصيل مفاجأة رومانسية نفذها لـ زوجته: قائلا: "ريهام بتحب الورد وفي مرة عملت لها مفاجأة في عيد ميلادها وجبت لها ورد".

وعلقت ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا قائلة: "هو مش رومانسي خالص وبيخبي مشاعره وكلمة بحبك مقلهاش قبل كده".