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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

زوجة تقود موتوسيكل
زوجة تقود موتوسيكل

تسعدنا مقاطع الفيديو التي يظهر فيها الأزواج المسنين وحبهم لبعضهم البعض بمشاهدتها عبر الإنترنت فهي تجسد الحب الدائم والمستمر مثل هذين الزوجين في الهند.

في مقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت امرأة عجوز تقود دراجة نارية على أحد الطرق في الهند وخلفها يجلس زوجها بهدوء.

شارك مصور يدعى «سوسميتا دورا» مقطع فيديو حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة لزوجين مسنين في الهند يركبان "موتوسيكل" وبدلًا من أن يظهر الرجل في المقدمة ممسكًا بالمقود كالعادة، تولت المرأة المهمة.

المقطع يبهر المستخدمين 

في المقطع القصير، يمكن رؤية امرأة عجوز تقود موتوسيكل، وزوجها يجلس خلفها في مشهد حب لطيف للأزواج في مثل سنهم.

ففي العادة، عندما نرى زوجين من سائقي الدراجات النارية، يكون دائمًا الرجل في مقدمة الموتوسيكل، لكن هذه المرة كان الوضع مختلفًا، مما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/reel/CiCPJt4pP7i/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

الهند عجوز موتوسيكل دراجة نارية عجوزين دراجات النارية مواقع التواصل الاجتماعي أخبار الترفيه

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