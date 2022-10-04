قفل التعليقات ولبس تيشرت منتخب مصر.. صلاح محسن يقترب من مغادرة الأهلي

نشر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماع انستجرام .

وظهر صلاح محسن فى الصور بـ تيشرت منتخب مصر ، وقام بقفل التعليقات على الصور ، بعد تداول معلومات عن اقترابه من الانتقال لـ إلى الزمالك أو بيراميدز مجانا .

و فجر الإعلامي ونجم النادي الأهلي السابق، أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن تطورات أزمة صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: لاعب فريق النادي الأهلي صلاح محسن قريب من الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز مجانا في يناير على حسب معلوماتي لأنه على قائمة الانتظار.

تمرد صلاح محسن

وأضاف شوبير : صلاح محسن أعلن التمرد على المشاركة في التدريبات مع الأهلي بعدما تم وضعه في قائمة الانتظار واللاعب يريد الرحيل.

واختتم شوبير: كل ما يقال عن برونو سافيو أمور كاذبة واللاعب مميز وجيد وكولر معجب به للغاية