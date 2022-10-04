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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفل التعليقات ولبس تيشرت منتخب مصر.. صلاح محسن يقترب من مغادرة الأهلي

صدى البلد

نشر صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، صورتين له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماع انستجرام . 

 

وظهر صلاح محسن فى الصور بـ تيشرت منتخب مصر ، وقام بقفل التعليقات على الصور  ، بعد تداول معلومات عن اقترابه من الانتقال لـ إلى الزمالك أو بيراميدز مجانا . 

 

و فجر الإعلامي ونجم النادي الأهلي السابق، أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن تطورات أزمة صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الفريق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي: لاعب فريق النادي الأهلي صلاح محسن قريب من الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز مجانا في يناير على حسب معلوماتي لأنه على قائمة الانتظار.

 

تمرد صلاح محسن

وأضاف شوبير : صلاح محسن أعلن التمرد على المشاركة في التدريبات مع الأهلي بعدما تم وضعه في قائمة الانتظار واللاعب يريد الرحيل.

واختتم شوبير: كل ما يقال عن برونو سافيو أمور كاذبة واللاعب مميز وجيد وكولر معجب به للغاية

مصر الأهلى الزمالك احمد شوبير شوبير النادي الأهلي بيراميدز

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