زيادة أعداد الجماهير.. موعد وشروط قرعة الدوري المصري الجديد

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمتحدث الرسمي لها، عن موعد إقامة قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2022-2023، ولن تكون موجهة.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية: «اتفقنا على إقامة قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك بصورة طبيعية بين جميع الأندية المشاركة في البطولة، وبدون أي توجيه».

لجنة لحل الأزمات بين الأندية

وأضاف: «قررنا أيضاً إنشاء لجنة انضباط تابعة للرابطة، وذلك لحسم النزاع في أزمات وقضايا الدوري المصري، وذلك من أجل زيادة الالتزام في المسابقة، وستكون مسؤوليتها متعلقة بالأحداث خارج المستطيل الأخضر، وستكون قراراتها فاصلة، وتطبق على الجميع حتى رؤساء الأندية».

موقف الجماهير في دوري الموسم الجديد

وأكمل حديثه قائلاً: «نتمنى زيادة عدد الجماهير في الموسم الجديد، ونحاول التنسيق في هذا الملف، خاصة بعد نجاحنا بشكل كبير في الموسم الأول».

وتابع: «عامر حسين سوف يستمر في رئاسة لجنة المسابقات، هو كان يرغب في الرحيل عن رابطة الأندية، لكننا لا نستطيع تركه، والاستغناء عن مجهوداته في عملية التنظيم، فهو يعمل بشكل تطوعي، ولا يتقاضى أجراً، فهو لا ينتظر الأموال من عالم كرة القدم».

وأتم: «تم تصميم شكل جديد لـ درع مسابقة الدوري المصري، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير شكل كأس مصر، ونأمل كذلك في زيادة قيمة الجوائز المادية بالبطولات المحلية، حيث يمكن أن تصل جائزة بطل الدوري المصري إلى 1.5 مليون جنيه».