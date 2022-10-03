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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مفاجأة يعلنها جوارديولا.. سر غياب هالاند عن مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند
إيرلينج هالاند

إيرلينج هالاند.. نجم مانشستر سيتي الذي احتل مؤشرات البحث حول العالم، وصار اللاعب الأول المطلوب عبر منصات جوجل والتواصل الاجتماعي بعد تألقه اللافت مع فريق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

وتمكن هالاند من إحراز 14 هدفًا لفريقه في 9 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في أقوى انطلاقة لهداف من حيث عدد الأهداف في أقل عدد من المباريات في البريميرليج.

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أرقام تاريخية لـ هالاند في سداسية مانشستر سيتي أمام يونايتد بالدوري الإنجليزي

ثلاثة هاتريك 

وأصبح إيرلينج هالاند أسرع لاعب في العالم يسجل 3 هاتريك في أقل عدد من المباريات في موسم واحد، حيث لم يحتاج المهاجم النرويجي سوى 9 مباريات فقط لتسجيل 3 هاتريك، حيث سجلها في 3 مباريات متتالية.

وأصبح هالاند أول لاعب يساهم فى تسجيل 16 هدفا فى أول 9 مباريات بالبريميرليج، وذلك بتسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين.

هالاند

واعتلى هالاند صدارة الهدافين برصيد 14 هدفًا متفوقًا على هاري كين صاحب الـ 7 أهداف فقط حتى الآن.

جوارديولا: لم أعلمه شيئًا 

والجدير بالذكر أن تصريحات بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن هالاند، لم تتاجر بتألق اللاعب، حيث قال عنه جوارديولا عقب المؤتمر الصحفي لديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، إن هذه موهبته الفطرية.

وقال جوارديولا: "قلت ذلك عدة مرات وسأقوله مجددًا، ما يفعله هالاند قد فعله من قبل في النرويج والنمسا وألمانيا، لم أعلمه شيئًا، لديه غريزة رائعة، جاءت من والديه، وُلد بها".

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ "بريميرليج" يسجل "هاتريك" في 3 مباريات متتالية على ملعبه، إضافة إلى عدد كبير من الأرقام القياسية الأخرى.

هالاند سيغيب عن بعض المباريات  

وبينما تبادرت الإحصائيات والأرقام التي تشير إلى أن المعدلات التهديفية لإيرلينج هالاند اذا استمرت على هذا النحو، فسيتخطى أرقام أساطير العالم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلا أن جوارديولا أعلن مفاجأة بشأن اللاعب.

جوارديولا قال إن إيرلينج هالان سيغيب في بعض المباريات القادمة وفقًا لسياسة المداورة التي يتبعها المدرب.

وأوضح: “هالاند سيحصل على الراحة، ستكون هناك مباريات لن يشارك بها خلال الفترة المقبلة”، وتابع "نحن محظوظون، هالاند في الموسم الماضي لم يتمكن من خوض مباريات كثيرة متتالية، لكن لدينا هنا مدربي لياقة بدنية على أعلى مستوى".

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