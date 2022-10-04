إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم ببني سويف

أسفر حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 أشخاص بينهم طفل صغير، أمام قرية بياض العرب بشرق النيل ببني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبل طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين ومقيمون بمنطقة الإسكان الاجتماعى بشرق النيل، وجميعهم من أسرة واحدة، كانوا يستقلون دراجة بخارية، وهم: كريم محمد، 35 سنة، وبه سحجات وكدمات بالجسم، وإسراء سيد، 30 سنة، وبها إشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومباركة حسن، 28سنة، وبها إشتباه وكدمات، و محمد كريم، 5 سنوات، طفل في الحضانة، وبه سحجات وكدمات.



وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.