عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعرب عن بالغ قلقها حيال عدم التوصل لاتفاق على تمديد "هدنة اليمن"

صدى البلد

أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها حيال انتهاء هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن دون اتفاق الأطراف على تمديدها.
وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الثلاثاء/ - أن الولايات المتحدة ترحب بدعم حكومة الجمهورية اليمنية لمقترح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة والدعم القوي من دول المنطقة ومجلس الأمن الدولي والشركاء الدوليين الآخرين.
ورأت أن الإجماع الساحق على دعم هدنة اليمن بوساطة الأمم المتحدة هو شهادة على قدرة الهدنة على قيادة اليمن نحو طريق تحقيق السلام والتعافي، وحثت الولايات المتحدة - بحسب البيان - الحوثيين على مواصلة المفاوضات بحسن نية والعمل مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وإبقاء اليمن على طريق السلام.
وطالبت جميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الحرجة، مؤكدة رفضها خطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن التجارية والنفط العاملة في المنطقة.
وأكدت أن الهدنة تمثل أفضل فرصة أتيحت لليمنيين من أجل السلام منذ سنوات، مضيفة أن الخيار أمام الأطراف المعنية بسيط؛ إما السلام وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا لليمن أو العودة إلى دمار ومعاناة لا طائل منهما سوى المزيد من تمزق وعزل بلد على حافة الهاوية بالفعل، مشددة على أنه ما من سبيل لتخفيف معاناة اليمنيين حقا سوى التفاوض.
وأشارت إلى أن الرجال والنساء والأطفال اليمنيون شهدوا فوائد ملموسة وفرتها الهدنة التي حققت أطول فترة هدوء منذ بدء الحرب، وانخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين وتدفق وقود أكثر بأربعة أضعاف إلى الموانيء الشمالية لليمن ورحلات تجارية أتاحت لأكثر من 25 ألفا من اليمنيين طلب الرعاية الطبية ولم شمل أحبائهم في الخارج.
وأضافت "ومع ذلك هناك حاجة إلى المزيد بالتأكيد"، موضحة أن اقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة من شأنه أن يوفر ما يلي: توفير الرواتب لعشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات وفتح الطرق في جميع أنحاء البلاد وتوسيع نطاق الرحلات الدولية وتيسير عملية التخليص لسفن الوقود الداخلة إلى ميناء الحديدة والأهم من ذلك، سيمكن اقتراح الأمم المتحدة إطلاق مفاوضات حول وقف شامل لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من شأنها إنهاء الحرب بشكل دائم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

بعد حوادث بداية الدراسة.. وزير التعليم يقرر تنظيم زيارات تفتيشية مفاجئة

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

ترشيحاتنا

بـ 3000 جنيه فقط .. أوبو تطلق هاتف A17 عالميا

حكم بيع المصحف والتجارة فيه.. مينفعش تقول سعره كام

المدير التنفيذي لـ تويوتا: رقصت فرحا في مكتبي عندما تفوقنا على جنرال موتورز

بعد الدوما.. الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على ضم 4 مناطق أوكرانية جديدة

ساعة مع الوزيرة.. سها جندي تلتقي أبناء الجالية المصرية بالكويت

السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ