مصرع مُعلمة وإصابة 14 أخريات في تصادم أتوبيس بعمود إنارة بنجع حمادي

لقيت مُعلمة في نهاية العشرينات من العُمر، مصرعها، وأصيبت 14 أخريات؛ إثر تصادم أتوبيس خاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، كان يقلهِن إلى إحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي بنجع حمادي اتجاه سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى خط النجدة بلاغًا من الأهالي، مفاده اصطدام أتوبيس يقل 15 مُعلمة، بعمود إنارة على الطريق الصحراوي الشرقي بنجع حمادي اتجاه سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المدعوة “زينب. م. ص"، 26 سنة، قنا، وإصابة 14 مُعلمة من بينهن: “عبير. ع. ف”، 25 سنة، قنا، و"عبير. ع. ا"، 26 سنة، قنا، و"فاطمة. ا"، 24 سنة، و"نادية. م"، 25 سنة، و"شيماء. ع"، 24 سنة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى المستشفيات المختلفة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهن الصحية.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق بعد أن توقفت جزئيًا، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.