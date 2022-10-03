حشيش وأسلحة وذخائر.. القبض على تشكيل عصابي عائلي في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من صبط تشكيل عصابي، مكون من 4 أشخاص، من عائلة واحدة، وبحوزتهم كيلو ونصف حشيش، و11 طربة حشيش وكمية من مخدر الأفيون، وأسلحة وذخائر، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مكافحة المخدرات، مفادها ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، من عائلة واحدة، بينهم ربة منزل.

وبحوزتهم كمية من مُخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام، وفرد روسي و3 طلقات وفرد خرطوش، و5 قطع سلاح أبيض وميزان حساس، و6 هواتف محمولة، ودراجتين ناريتين بدون لوحات.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية، وتم ضبط التشكيل العصابي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.