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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وشابو.. ضبط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بسوهاج

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع وحدة مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط صديقين؛ لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما 12 تذكرة من مخدر الشابو، و38 قطعة حشيش، دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات، مفادها إتجار كلًا من المدعو “ع. م. ع- 55 عامًا- عاطل، وم. ا. د- 46 عامًا- عاطل، يقيمان ناحية المجابرة دائرة المركز”، في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول 38 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 12 تذكرة لمخدر الشابو يزنوا حوالي 50 جرامًا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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