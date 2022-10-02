سقوط تاجر مخدرات بحوزته 24 كيلو حشيش بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بجوار محطة سكك حديد طنطا .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.