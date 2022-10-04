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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: نحاول تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية قدر استطاعتنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي إنه “يشاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسيمة، فالأجيال الحالية كانت على موعد أيضاً مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد، لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية”.

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وأضاف “السيسي”، خلال الندوة التثقيفية 36 بعنوان أكتوبر إرادة وطن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، أن “الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب، تعد نموذجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه، ونحاول على قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالية”.

وأكد الرئيس أنه “في ظل هذه الأحداث وتلك الظروف، ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية، حيث تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات، وذلك بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته”.

وأردف قائلاً: "لكني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من هذه المسائل المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والخبث وكراهية الوطن والشعب".

السيسي الأزمة الاقتصادية العالمية الرئيس السيسي الندوة التثقيفية ذكرى انتصارات أكتوبر

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