بيعمل إيه فيهم|السيسي: في ناس كتير في بلادنا تعرف يعني إيه فقر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يعادي أحدا ولا يعتمد على تكوين العداوات، متابعا: “لدي 3 نقاط أعتبرها العدو الحقيقي، وهي الفقر والجهل والتخلف، والفقر يعني القلة والعجز”.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: "في ناس كتير اوي في بلادنا تعرف يعني إيه فقر وتعرف بيعمل إيه في الناس"، متابعا: “كل الأديان تحدثت عن الفقر”.

وأكد أن “الجهل أمر خطير للغاية ويجعل الإنسان يقدم على أمور خطرة تؤثر عليه وعلى من حوله، معقبا: ”خلال فترة 2011/2013 ظل الجيش متواجدا في سيناء لمواجهة قوى الشر والفكر المتطرف والمتخلف".

