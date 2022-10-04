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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الانكسار إلى الكبرياء.. السيسي: تغيير الواقع لم ولن يكون بالكلمات والشعارات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن “القوات المسلحة المصرية التي أتشرف بأني ابن من أبنائها، رمز للبسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبه العظيم”.
 

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وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة: “ستظل العلاقة الفريدة بين الجيش والشعب أمرا مقدسا وضامنا أبديا لأمن هذا الوطن واستقراره”، متابعا: “تحية من القلب لأرواح الشهداء، الذين منحونا حياتهم كي يحيا الوطن حرا كريما مستقلا”.

وتابع: “جوهر حرب أكتوبر المجيد هو المكافح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، من الانكسار والمرارة إلى الكبرياء والعزة والفخر”، مشددا على أن تغيير الواقع لم ولن يكون بالكلمات والشعارات بل بـ الرؤية المتكاملة والتخطيط.

وأكمل: “تغيير الواقع يتم من خلال العمل الدؤوب، بعزيمة وإرادة صلبة من أجل تحقيق الرؤية والأمل إلى واقع جديد”.

 

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