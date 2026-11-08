قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكثيف جهود النظافة والإنارة ورفع الإشغالات والتصدّي لمخالفات البناء بأسوان
وزيرة البيئة: أنشطة توعوية بـ 8 معاهد عُليا تستهدف 1000 طالب لنشر الاستدامة
وزير الصحة الفلسطيني: القطاع الصحي في غزة يواجه كارثة غير مسبوقة
طلاب برنامج فارم دي بجامعة الإسماعيلية الأهلية يستعرضون تطبيقات الكيمياء الحيوية
محمد رمضان يعلق بسخرية على زيجات «عشماوي» الثلاث في مسلسله الجديد
مصر تدين استمرار الهجمات والاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية
18 معلومة عن علي ماهر المدير الفني الجديد لمنتخب مصر| تفاصيل
مفتي الجمهورية يبحث تعزيز التعاون الإفتائي والتدريبي مع خريجي الأزهر في تايلاند
هرتسوج: القوة العسكرية وحدها لا تكفي لضمان مستقبل إسرائيل.. ووحدتنا الوطنية على المحك
10 جنيهات زيادة في كيلو اللحوم البقري.. نقيب الفلاحين يكشف مصير الأسعار
الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على طهران
شوبير يكشف مفاجأة بشأن ترشيح سامي قمصان لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إنقاذ 28 مهاجرًا والعثور على جثة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت

إنقاذ 28 مهاجرًا والعثور على جثة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت
إنقاذ 28 مهاجرًا والعثور على جثة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت
أ ش أ

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم /الأحد/، إنقاذ 28 مهاجراً والعثور على جثة رجل خلال عملية بحث وإنقاذ جرت قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

ورصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قارباً يحمل مهاجرين على بعد حوالي 6 أميال بحرية جنوب غرب قرية كالي ليمينيس، وهي منطقة ساحلية في جنوب كريت، حسبما أوردت صحيفة (كاثيمريني) اليونانية.

وساعدت سفينة شحن ترفع علم بنما وقاطرة بحرية في عملية الإنقاذ، حيث تم إنقاذ المهاجرين البالغ عددهم 28 شخصًا وانتشال جثة رجل، وذلك بالتنسيق من المركز اليوناني المشترك لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ونُقل الناجون إلى ميناء كالي ليمينيس، كما نُقل اثنان منهم إلى مركز مويرس الصحي لتلقي العلاج.

السلطات اليونانية عملية بحث منطقة ساحلية في جنوب كريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

حسام حسن

مصطفى أبو زهرة يكشف رد فعل حسام حسن بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر

علي ماهر

علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن

حسام حسن

هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر

صلاح وحسام حسن

إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الدولار

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

كنا بنهزر .. الداخلية تضبط المتهمين بإلقاء أكياس المياه على السيارات بالعبور

ترشيحاتنا

مسرح المواجهة والتجوال

«مسرح المواجهة والتجوال».. 5 محطات فنية بالمنيا لنشر الوعي وتحقيق العدالة الثقافية

صورة ارشيفية

ملتقى للحرف التراثية وصالون الثقافة الجماهيرية وعروض مهرجان المسرح المدرسي بالسامر وروض الفرج

برشلونة مع أتلتيكو مدريد

254 مواجهة تكشف هيمنة برشلونة على أتلتيكو مدريد.. هل تتواصل الأفضلية الكتالونية في قمة الليجا؟

بالصور

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.. سر الطبقات المورقة والطعم البلدي

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.
طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل.

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب
تلبس عيالك إيه في الجو المتقلب؟.. طبيب أطفال يجيب

بق الفراش في المنازل والمدارس.. لماذا يتزايد انتشاره وكيف تحمين أسرتك من انتقاله؟

بق الفراش
بق الفراش
بق الفراش

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل
مع ارتفاع درجات الحرارة.. شوربة العدس فوائد مذهلة للمناعة والهضم وطريقة تحضيرها في المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد