إنقاذ 28 مهاجرًا والعثور على جثة قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت

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أعلنت السلطات اليونانية، اليوم /الأحد/، إنقاذ 28 مهاجراً والعثور على جثة رجل خلال عملية بحث وإنقاذ جرت قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت.

ورصدت طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قارباً يحمل مهاجرين على بعد حوالي 6 أميال بحرية جنوب غرب قرية كالي ليمينيس، وهي منطقة ساحلية في جنوب كريت، حسبما أوردت صحيفة (كاثيمريني) اليونانية.

وساعدت سفينة شحن ترفع علم بنما وقاطرة بحرية في عملية الإنقاذ، حيث تم إنقاذ المهاجرين البالغ عددهم 28 شخصًا وانتشال جثة رجل، وذلك بالتنسيق من المركز اليوناني المشترك لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ونُقل الناجون إلى ميناء كالي ليمينيس، كما نُقل اثنان منهم إلى مركز مويرس الصحي لتلقي العلاج.