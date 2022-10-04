السيسي: دفعنا وبندفع تمن كبير عشان خاطر بلدنا.. ولازم نخلي بالنا منها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “كنت أتمنى من الشئون المعنوية تجيب مواقف لاستشهاد كتير من ولادنا جنود وضباط”، متابعًا: " ساعتها كنا بنقول خلوا بالكوا يا مصريين دي محاولة لكسركم واللي احنا فيه ده هينتهي وهيخلص".



وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية 36 بعنوان “أكتوبر إرادة وطن” بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر: "إحنا دفعنا تمن كبير اوي وبندفع تمن كبير اوي، مش انا اللي دفعته ولا حكومة، كلنا في الدولة دي، ومش هيبقى مناسب حد يقول أنا ذنبي إيه.. لا دي بلدنا ولازم نخلي بالنا منها".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن “معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير الواقع بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلًا بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة حضارته وعظمة تاريخه”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية، أن الجمهورية الجديدة يراها عين اليقين، مؤكدًا: “سنحقق معجزة العبور الآمن والثابت إليها، إنها الجمهورية التي تهدف لتحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة”.

