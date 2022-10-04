السيسي: سنحقق معجزة العبور الآمن والثابت إلى الجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير الواقع بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلًا بعد جيل في

مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة حضارته وعظمة تاريخه .

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بالندوة التثقيفية إن الجمهورية الجديدة يراها عين اليقين، مؤكدًا سنحقق معجزة العبور الآمن والثابت إليها، إنها الجمهورية التي تهدف لتحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.



وبمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، وضع الرئيس السيسي أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول و الزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأنه في إطار احتفالات مصر والقـوات المسلحة بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أمس الاثنين، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

