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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

26.5 مليون جنيه..حصيلة بيع 10 محلات و2 صيدلية بالمزاد بالعاشر من رمضان

مزاد علنى للمحلات
مزاد علنى للمحلات

مزاد علنى .. عقد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جلسة للبيع بـمزاد علنى لبيع عدداً من المحلات التجارية بأحياء مختلفة.

 

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وأعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن بيع عدد 10 محلات تجارية وعدد (2) صيدلية بالمدينة بحصيلة بلغت (26,472,366 جنيه)، حيث تم إجراء جلسة المزاد العلني في تمام الساعة ١٢ ظهرا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز المدينة.


و قد تم بيع عدد (10) محلات تجارية وعدد (2) صيدليه بالمدينة بمساحات تتراوح من ( 15.64 م٢) الي (38.40م٢) بأنشطة تجاريه مختلفة (سوبر ماركت , حدايد وبويات , مطعم سمك , مطعم فول وطعميه , دراي كلين , مجمدات , اكسسوار محمول , كافيه , مطعم مشويات ) + (صيدليه)


و قد تراوح سعر المتر المربع للمحلات المباعة من 60000 جنيه إلى 130000جنيه.
و قد تراوح سعر المتر المربع للصيدليات المباعة من 157,250 جنيه إلى 186000 جنيه.
و قد بلغت القيمه البيعيه للمحلات مبلغ (26,472,366 جنيه) .

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