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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: الدولة تواصل إحياء ذكرى أكتوبر بالعبور للجمهورية الجديدة

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا أن الدولة تواصل إحياء ذكرى أكتوبر وتحقيق عبور جديد بالجمهورية الجديدة.

وأوضح أمين في بيان له، اليوم، أن السادس من أكتوبر 1973 هو ذكرى العزة والفخر في حياة المصريين، حيث قدمت فيه القوات المسلَّحة الباسلة نموذجًا فريدا لشجاعة وتفوق العسكرية المصرية أمام العالم أجمع، مطالبا المصريين بضرورة استحضار ذكرى وروح أكتوبر الملهمة في العمل والبناء.

ونوه النائب، بأن مصر تمكنت في حرب أكتوبر من تخطي آلام النكسة والهزيمة التى لحقت بمصر في 1967، وتحويلها إلى نصر مدوي سجل بحروف من نور في صفحات التاريخ، حيث نجحت مصر في استعادة كرامتها وكرامة أمتها العربية، كما منحت العالم درسا في قدرة المصري على قهر ما يراه الآخرون مستحيلا.

واختتم النائب أشرف أمين، بالتأكيد على أن ذكرى نصر أكتوبر تهل على مصر وهى تعيش وطن آمن مستقر، قوي، استطاع مواجهة مشاكله وقضاياه، ويخطو بخطوات واسعة نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

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