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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تحذيره من سلاح يوم القيامة.. الناتو يكشف تطورات استعدادات روسيا النووية

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يرصد أي تغير في استعدادات روسيا النووية، لكنه أكد أنه سيكون يقظًا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مسئول في الحلف، إن الناتو لم يلاحظ تغيرات في الموقف النووي لروسيا لكنه سيكون يقظًا.

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جاء ذلك في تعليق بعد أن صعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا بحشد وتحذيرات باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف المسئول: لم نشهد أي تغييرات في الوضع النووي لروسيا لكن حلف شمال الأطلسي والحلفاء ما زالوا يقظين”.

وقال المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه - على النحو المنصوص عليه في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو في يونيو - كان توسع روسيا في "أنظمة توصيل جديدة ومدمرة ذات قدرة مزدوجة، مع استخدام إشارات نووية قسرية" تحديًا لأمن التحالف الدفاعي. 

طوربيد نووي مرعب

وكان حلف شمال الأطلسي “الناتو” قد حذر في وقت سابق، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  حشد غواصة K-329 "بيلجورود" التي تحمل طوربيد “بوسيدون” النووي المرعب القادر على إغراق مدن بأكملها في موجات تسونامي مشعة.

وحذرت مذكرة استخباراتية أرسلت إلى دول حلف شمال الأطلسي من أن الغواصة النووية K-329 بيلجورود قد تم نشرها، وعلى متنها الصاروج تانووي “بوسيدون”.

وتعد “بيلجورود” غواصة نووية روسية هي الأكبر التي جرى بناؤها خلال 30 عاما، وتعرف بـ"غواصة يوم القيامة".

تغيير طبيعة الصراع

من جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، في وقت سابق، إن استخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا سيغير تمامًا طبيعة الصراع .

ووصف ستولتنبرج التهديدات حول استخدام هذا النوع من الأسلحة بأنها “خطيرة ومتهورة”.

وتابع: "لقد أبلغنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي استخدام للأسلحة النووية سيكون له عواقب على روسيا وسيغير بالطبع طبيعة الصراع في أوكرانيا".

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