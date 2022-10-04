بسبب أغنية انتش واجرى ... الجمهور يفتح النار على فريق واما

شن هجوم كبير على فريق واما ، من قبل المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ” بعد نشر فيديو جديد بمشاركة اعضاء الفريق يقومون فيه بغناء الأغنية الاكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعى الفترة الاخيرة “ انتش و اجرى ” .

ونشر الفنان أحمد الشامى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أغنية “ انتش واجرى ” بطريقة جديدة وبلحن جديد

وانهالت عليهم الكثير من التعليقات السلبية منهم ، لا اله لا الله ماتعملهوش كده ف نفسكم الاغنيه وحشه اصلا بقيت اوحش



و جاء الأخر ، يعني خلاص خلص الكلام اللي في الدنيا لما تغنوا كلمات الفن الهابط ده. مهزله والله



أما الثالث كتب ، ايه العبث ده بجد !!! حاجه تحزن لما الحال يتدهور اوى كده



فريق واما

على الجانب الأخر ، تألق فريق "واما" خلال إحيائه حفلا بالساحل الشمالي بتقديم عدد كبير من اغاني الفريق المميزة وسط حضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

افتتح الفريق المكون من النجوم الأربعة أحمد فهمي، نادر حمدي، محمد نور، واحمد الشامي الحفل بأغنية "رايحة جاية" وسط صيحات وهتافات الآلاف من محبيهم.

وحرص فريق واما على معرفة رأي الجمهور في أغنيتهم الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا وتحمل عنوان "مش حلوة بس".

وقام فريق واما بتقديم الأغنية ليفاجأ بترديد الجمهور كلماتها معهم. كما قدموا اغاني "ليه لأ"،"تحلفلى أصدق" ،"وحشتينى" ، "ده كلام" ، "يا غالى عليا"، بالإضافة الى "نجمة معدية" تلبية لرغبات إحدى المعجبات وتميز الحفل بالرقي من حيث التنظيم للمنتج وليد منصور .