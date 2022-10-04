نائب بالشيوخ يطالب بعروض تسويقية جاذبة للسائحين

أكد النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن حالة الإستقرار الأمني التي تتمتع بها مصر في ظل معاناة عدد من الدول من الاضطراب الأمني والسياسي، كانت عاملا رئيسيا في زيادة أعداد السائحين الوافدين لتصبح الدولة من أوائل المقاصد السياحية عالميا.

وطالب “ امام” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بأهمية إطلاق عروض سياحية جاذبة للوافدين من خلال التنسيق بين وزراتي السياحة والطيران لبحث وضع آلية فعالة تعمل علي زيادة معدلات الوافدين سواء كان ذلك من خلال عمل تخفيضات علي تذاكر الطيران أو البرامج السياحية، معقبا “ كل الدول دلوقتي شغالين علي فكرة العروض وبالفعل تجدي بالنفع”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية التركيز علي ترميم وصيانة المناطق والمواقع الأثرية والإعلان عن افتتاحها بأحدث طرق التسويق والدعاية التي تتلاءم مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه، فهذه وسيلة أيضا للترويج عن المقومات السياحية التي تملكها مصر وتتفرد بها عن مختلف الدول، منوها إلي ضرورة استغلال الموسم السياحي الشتوي في جذب أكبر عدد ممكن لا سيما من سائحي أوروبا.

كما ناشد النائب، بتسليط الضوء علي أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية وضرورة دعمهم بأي وسيلة ، قائلا “ علي سبيل المثال دعم في أسعار الكهرباء والغاز أو المرافق بشكل عام” حتي يتم إعطائهم دفعة قوية للعمل.

وسلط اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة السياحة العالمية، والذي تناول أوضاع السياحة الدولية خلال عام 2022.

جاء ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري.

وأشار التقرير إلى مواصلة السياحة الدولية إظهار علامات قوية على التعافي، حيث وصل عدد الوافدين إلى 57٪ من مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، وتضاعف عدد السياح الدوليين الوافدين ثلاث مرات تقريبًا في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 (+172٪) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وهذا يعني أن القطاع استعاد ما يقرب من 60٪ من مستويات ما قبل الجائحة.

كما يعكس الانتعاش المطرد الطلب القوي المكبوت على السفر الدولي، بالإضافة إلى تخفيف أو رفع قيود السفر، فحاليًّا هناك 86 دولة ليس لديها قيود متعلقة بـ"كوفيد-19" اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022.

وأفاد التقرير بأن عدد السياح الدوليين قُدر بنحو 474 مليون سائح دوليًا خلال الفترة (يناير- يوليو) 2022، مقارنة بـ 175 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2021، كما تم تسجيل ما يقدر بـ 207 ملايين سائح دولي في يونيو ويوليو 2022 مجتمعين، أي أكثر من ضعف الأرقام التي شوهدت في نفس الشهرين من العام الماضي، وتمثل هذه الأشهر 44٪ من إجمالي الوافدين المسجلين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022.

يأتي ذلك في ظل تسجيل أداء قوي بالحركة الجوية الدولية للركاب، مع زيادة قدرها 234٪ خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، إلا أنها ما تزال أقل بنسبة 45٪ من مستويات 2019، وفي يوليو 2022 شهدت الحركة الجوية تعافيًّا بنسبة 70٪ من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.

وذكر التقرير أن أوروبا والشرق الأوسط هما الأسرع انتعاشاً في الفترة من يناير إلى يوليو 2022، حيث وصل عدد الوافدين إلى 74٪ و76٪ من مستويات 2019 على الترتيب، واستقبلت أوروبا ما يقرب من ثلاثة أمثال عدد الوافدين الدوليين عما كانت في الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 (+ 190٪)، وشهدت منطقة الشرق الأوسط في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 زيادة في عدد الوافدين الدوليين بأربع أمثال ما كان الوضع عليه خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وقد سجلت الأمريكتان نموًا قويًا بنحو (103٪) وأفريقيا (171٪) في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 مقارنة بعام 2021، حيث وصلت إلى 65٪ و60٪ من مستويات 2019 على الترتيب، وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ (+ 165٪) وعدد وافدين أكثر من الضعف في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، على الرغم من إنهم ظلوا أقل بنسبة 86٪ من مستويات عام 2019، حيث ظلت بعض الحدود مغلقة أمام السفر غير الضروري.