cop27.. تطبيق المعايير الدولية على السياحة الخضراء والفنادق فى مصر

السياحة الخضراء مفهوم ليس بجديد على القطاع السياحي المصري ، ويتزامن انتشار ذلك المفهوم مع مؤتمر التغيرات المناخية cop27 المقرر انطلاقة نوفمبر القادم ، ليكون على رأس المفاهيم الخاصة به مصطلح السياحة الخضراء والذى ينال اهتمام عالمي خاصة من منظمة الأمم المتحدة.

السياحة الخضراء يعود تاريخها الي بداية الثمانينات والتى ارتبطت بالطبيعة و ذلك من أجل تقليل الاثار السلبية على البيئة ثم حدثت عدة نقلات في مفهوم السياحة الخضراء لتأخذ أشكالا اخري على سبيل المثال السياحة البيئية و الريفية و الطبيعية.



وفيى اطار ذلك إستثمرت شركات السياحة حول العالم مصطلح السياحة الخضراء والترويج لها عبر برامجهم السياحية كبرامج صديقة للبيئة لجذب شريحة سياحية عالية الانفاق و التى لاقت استحسان كثير من السائحين و الدول و لاقت نجاح.

السياحة الخضراء

وعرفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السياحة الخضراء بأنها كافة الأنشطة السياحية المرتبطة بالبيئة واستدامتها بكافة اشكالها الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية و الثقافية و المهنية ، لتكون ركيز جديدة وعنصر سياحي اخر يضاف لحقيبة العلوم السياحية.

قطاع القطاع السياحي المصري بدأ تطبيق فكرة الفنادق الخضراء والتى تتبع المعايير الدولية للحفاظ على البيئة كمنتج سياحي جديد يواكب الاستدامة السياحية والتى ينظر اليها العالم بشكل قوي و ايجابي ويفضلها الكثير من السائحين.

أوضح علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن سابقا كانت السياحة الخضراء تكميلية و ليست عنصر أساسي داخل القطاع الفندقي ، و لكن اليوم اختلف المفهوم والاهتمام ليكون مكون أساسي من أدوات السياحة المصرية، عبر تطبيق نظام ادارى بيئى.

أشار عاقل فى تصريح لـ"صدى البلد" ، الي أن القطاع الفندقي والدولة ينظران الي السياحة الخضراء بمفهومها نحو الاعتناء بالبيئة و الحفاظ عليها طبقا للمعايير الدولية ، التى تقرها المنظمات الدولية المتعلقة بذلك الشأن ،وأصبحت جزء من تقييم الفنادق عبر النظام الفندقي الخاص بالبيئة .

أضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية الي أنه تم تدريب العاملين بالقطاع الفندقي على اتباع المعايير البيئية ، ويتم منح شهادة تجدد كل عامين و معترف بها دوليا من الأنظمة المعترف بها دوليا لقياس المعايير الدولية ، أبرزها "جرين ستار" .

تابع قائلا : أن مؤتمر المناخ cop27 ، إضافة ملهمة للقطاع السياحي و الذى يشير الي الاهتمام بالتغيرات المناخية ، واصفا بانه مؤتمر دولي يصيغ رؤية مصر و العالم حول مواجهة التغيرات المناخية ، يعقبها خروج الدول بقرارات تتعلق بذلك الشأن ، مؤكدا ان فنادق شرم الشيخ مستعدة تماما لاستقبال ذلك الحدث الفريد.

