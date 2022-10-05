كمال أبو راية: أتمنى كتابة عمل عن حرب أكتوبر

أكد الفنان كمال أبو راية، أن المصريين يحبون مصر، وأنه كان فى عمر الـ 10 فى حرب أكتوبر، وأنه كان يبكى من أجل أن يشارك فى الحرب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه سعيد بحديث الرئيس السيسي، اليوم عن ذكري اكتوبر.

ولفت إلى أن الدولة كانت تجهز للحرب من عام 67 لسنة 73، وأن ما حدث فى هذا الانتصار لن ينساه أحد.

وتابع :" اتمنى بعمل فيلم عن ما حدث فى حرب أكتوبر، أن مصر لديها كتاب كبار، و يستطيعون كتابة أشياء جميلة عن تفاصيل الحرب.

وتحدث عن الأعمال المقبلة الخاصة به، وأشار إلى أن هناك أكثر من عمل عرض عليه للمشاركة فيه، ولكن لم يستقر على عمل معيًا.