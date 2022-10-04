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رئيس التحرير
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محمد الغباري: تكريم السيسي لأبطال حرب أكتوبر جعلنا نشعر جميعا بالفخر والسعادة

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال حرب أكتوبر أمر جعلنا نشعر جميعا بالفخر والسعادة.

 

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وأضاف محمد الغباري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشعب المصري قدم الكثير في وقت حرب أكتوبر وكل من حضر حرب أكتوبر من الشعب والجيش قدم الكثير من أجل الكرامة.

 

 تكريم السيسي لأبطال أكتوبر اليوم في محلة


وتابع اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن تكريم السيسي لأبطال أكتوبر اليوم في محله، مقدما التحية والشكر للرئيس السيسي.

 وتابع أن الرئيس أراد من تأدية التحية العسكرية لهؤلاء الأبطال؛ إيصال رسالة بأن لكل مجتهد نصيب، لافتًا إلى أن الشعب المصري جميعه شارك في حرب أكتوبر من خلال تحمله الأعباء الاقتصادية؛ حيث أن الإعداد لهذه الحرب تطلب تقديم الكثير من التضحيات.

 

وأوضح أن تكريم رموز القوات المسلحة يمثل تكريمًا لجميع المشاركين في هذا النصر العظيم، مؤكدًا أن معركة أبو عطوة العسكرية كانت جنوب الإسماعيلية حيث تقع هذه القرية؛ حين حاول العدو تطويق مدينة الإسماعيلية، وحينها استطاع الفريق صادق التصدي للعدو، ومنع العدو من محاصرة الإسماعيلية.

 

وأكد أن أبطال معركة أبو عطوة شاركوا في المعركة التي منعت محاصرة الإسماعيلية، موجهًا رسالة لأبطال حرب أكتوبر قائلاً: «كل سنة وأنتم طيبين وربنا يبارك فيكم قد عملكم إللي قدمتوه، ويديكم الصحة والعافية، ومصر ولادة برجالها».

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