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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيع السيارات بالدولار حقيقة أم خيال؟.. الغرف التجارية تحسم الأمر.. فيديو

سيارات
سيارات

أكد اللواء نور الدين درويش نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه يستحيل تواجد توكيل أو معرض سيارات يبيع السيارات بالدولار داخل مصر.

 

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وقال درويش في مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " إي تي سي"، :"  أي مواطن يطلب منه تاجر او وكيل  دفع قيمة السيارة بالدولار يقدم بلاغا لجهاز حماية المستهلك  فورا".

وأضاف:"  لا يوجد أحد في شعبة السيارات صرح بتواجد شركة تقوم ببيع سياراتها بالدولار داخل مصر ".

مفيش بيع بالدولار 

 وتابع نور الدين درويش:"  من يقوم ببيع السيارات بالدولار داخل مصر يتعرض لعقوبة شديدة وفقا للقانون".

وأكمل :"  المناطق الحرة خارج جمهورية مصر العربية تجلب بضاعة ومن حقها ان تبيعها بالدولار سواء كانت سيارة او ملابس أو سلع ".

ولفت نور الدين درويش:"  نحتاج إلى حل في ملف الاستيراد من أجل الحفاظ على العمالة في مجال السيارات ".

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