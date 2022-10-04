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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكري: مصر ملتزمة بدعم الكونغو الديمقراطية في بناء القدرات ونقل الخبرات

صدى البلد

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال استقبال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي" له اليوم الثلاثاء، التزام مصر بتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكونغو الديمقراطية الشقيقة، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات ونقل الخبرات في شتى المجالات ذات الاهتمام.

يأتي اللقاء في إطار زيارة شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري نقل إلى الرئيس الكونغولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيداً بالتنسيق الكبير القائم بين البلدين، والذي تم تتويجه باستضافة الكونغو للاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتّحدة الإطارية لتغيّر المناخ.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري، أكد الاهتمام الذي توليه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بأولويات القارة الإفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي ضماناً لخروج المؤتمر بنتائج تلبي تطلعات الشعوب الإفريقية وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما في موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.

من ناحية أخرى، استعرض وزير الخارجية جهود مصر للمساهمة في استقرار المنطقة، لاسيما في الكونغو الديمقراطية.

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