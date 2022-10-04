مصرع شخص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تريلا بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تريلا على الطريق الدولي الجديد بالقرب من مدينة شرم الشيخ.



وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا اليوم من غرفة عمليات النجدة يفيد حدوث تصادم سيارة ربع نقل رقم (ط . ج . ط -4926 ) مع تريلا رقم (ط . د . ن . ر-5348)، علي الطريق الدولي الجديد على بعد 10 كيلومترات من كمين رأس محمد بالقرب من مدينة شرم الشيخ.



وأسفر الحادث عن مصرع عبد الله محمد صالح صادق، من جنوب سيناء، وذلك بعد نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث فارق الحياة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

مصرع شخص

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