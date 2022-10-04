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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحلبي: مصر لم توقف مشروعات التنمية رغم حربها على الإرهاب| فيديو

اللواء طيار هشام
اللواء طيار هشام الحلبي

قال اللواء طيار هشام الحلبي ، مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح  السيسي   أوضح التهديدات ، والتحديات التي واجهتها مصر في الفترة ما قبل حرب أكتوبر ، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا تنتهي .

وتايع اللواء طيار هشام الحلبي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر أوقفت جميع مسارات التنمية قبل حرب أكتوبر للحشد للمعركة ، ولكن مصر خلال السنوات الماضية لم توقف مشروعات التنمية ، خلال حربها على الارهاب .

وأضاف ، أنه من الخطورة إيقاف مشروعات التنمية ، والخضوع لرغبة الإرهاب في الهدم من الداخل ، وهي الفكرة التي تبنى عليها الحروب الحديثة . 

ووقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلق الرئيس السيسي على صورة أبطال حرب أكتوبر، قائلا: "الصورة دي جميلة ومش عارف اللي هعمله ممكن يبقى مناسب ولا لأ.. إحنا كمان لازم نتصور معاكوا، لنكون جزءا مما قدمتموه للتاريخ.. اسمحوا لنا أن نتشرف بتواجدنا بجانبكم".

 

 

 

هشام الحلبى برنامج الحياة اليوم توك شو اللواء طيار هشام الحلبي السيسي

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