الحلبي: مصر لم توقف مشروعات التنمية رغم حربها على الإرهاب| فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي ، مستشار اكاديمية ناصر العسكرية العليا ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح التهديدات ، والتحديات التي واجهتها مصر في الفترة ما قبل حرب أكتوبر ، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا تنتهي .

وتايع اللواء طيار هشام الحلبي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مصر أوقفت جميع مسارات التنمية قبل حرب أكتوبر للحشد للمعركة ، ولكن مصر خلال السنوات الماضية لم توقف مشروعات التنمية ، خلال حربها على الارهاب .

وأضاف ، أنه من الخطورة إيقاف مشروعات التنمية ، والخضوع لرغبة الإرهاب في الهدم من الداخل ، وهي الفكرة التي تبنى عليها الحروب الحديثة .

ووقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلق الرئيس السيسي على صورة أبطال حرب أكتوبر، قائلا: "الصورة دي جميلة ومش عارف اللي هعمله ممكن يبقى مناسب ولا لأ.. إحنا كمان لازم نتصور معاكوا، لنكون جزءا مما قدمتموه للتاريخ.. اسمحوا لنا أن نتشرف بتواجدنا بجانبكم".