تحت شعار تحت الهند الأم.. شاهد|تقييد وجلد مسلمين في الهند

أصدرت الشرطة الهندية، حكمًا بجلد 9 رجالًا مسلمين علنًا أمام حشد يهتف بشعارات "تحيا الهند الأم".

وأظهر مقطع فيديو، الواقعة، حيث قيدت الشرطة الهندية الرجال في عمود، وجلدتهم بالعصا أمام الناس، وذلك بعد القبض عليهم بتهمة إلقاء الحجارة على مناسبة دينية هندوسية، في ولاية جوجارات.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية يضربون المسلمين وهم أيديهم مقيدة، وذلك بحضور مسؤولين من الشرطة الذين يرتدون الزي العسكري أيضا بينما كان حشد ضخم يهتف ويردد الشعارات، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية.

Police in Prime Minister Narendra Modi’s party ruled Gujarat state publicly flogged 9 Muslim men infront of a cheering crowd chanting “Hail Mother India” slogans.



This is cruel, inhuman & prohibited under the international human rights Law.



pic.twitter.com/BCyNdh7vAM — Indian American Muslim Council (@IAMCouncil) October 4, 2022

اعتذار للجمهور

ونشرت قناة الأخبار المحلية VTV Gujarati News"" مقطع الفيديو قائلة: "تم إحضار هؤلاء إلى القرية، حيث علمتهم الشرطة درسًا بالأماكن العامة".

وأضاف تقرير القناة أن الرجال طُلب منهم "الاعتذار للجمهور"، فيما حضر مفتش الشرطة المسؤول عن المنطقة.

يذكر أن وكالة الأنباء الهندية ذكرت أن حشدًا من حوالي 150 شخصًا ألقوا الحجارة على حدث في مبنى معبد الليلة الماضية وتم ذكر 43 في القضية.