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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت شعار تحت الهند الأم.. شاهد|تقييد وجلد مسلمين في الهند

جلد مسلمين بالهند
جلد مسلمين بالهند

أصدرت الشرطة الهندية، حكمًا بجلد 9 رجالًا مسلمين علنًا أمام حشد يهتف بشعارات "تحيا الهند الأم".

وأظهر مقطع فيديو، الواقعة، حيث قيدت الشرطة الهندية الرجال في عمود، وجلدتهم بالعصا أمام الناس، وذلك بعد القبض عليهم بتهمة إلقاء الحجارة على مناسبة دينية هندوسية، في ولاية جوجارات.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية يضربون المسلمين وهم أيديهم مقيدة، وذلك بحضور مسؤولين من الشرطة الذين يرتدون الزي العسكري أيضا بينما كان حشد ضخم يهتف ويردد الشعارات، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية.

اعتذار للجمهور

ونشرت قناة الأخبار المحلية VTV Gujarati News"" مقطع الفيديو قائلة: "تم إحضار هؤلاء إلى القرية، حيث علمتهم الشرطة درسًا بالأماكن العامة".

وأضاف تقرير القناة أن الرجال طُلب منهم "الاعتذار للجمهور"، فيما حضر مفتش الشرطة المسؤول عن المنطقة.

يذكر أن وكالة الأنباء الهندية ذكرت أن حشدًا من حوالي 150 شخصًا ألقوا الحجارة على حدث في مبنى معبد الليلة الماضية وتم ذكر 43 في القضية.

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