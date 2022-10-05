كولر يحاول إقناع نجم الأهلي بالإعارة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن رفض محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية كما أنه لم يوافق على أي عرض من العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة، للانتقال إلى أحدهم على سبيل الإعارة.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، رفض محمد محمود لاعب وسط الفريق الأول بالنادي الأهلي الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية كما أنه لم يوافق على أي عرض من العروض التي وصلته في الفترة الأخيرة، للانتقال إلى أحدهم على سبيل الإعارة.

وأكمل شبانة، المدير الفني أخطر اللاعب أنه لاعب كبير ولكن فرصته في اللعب أساسي ستكون صعبة نظراً لحاجته لخوض مباريات كثيرة من أجل استعادة لياقة و فورمة المباريات وأن جلوسه على الدكة لن يفيده في شئ والأفضل عليه الرحيل لمدة موسم يحصل على فرصته ويعود مرة أخرى للفريق.

وأتم،كولر طلب من اللاعب التفكير في كلامه لحين الإنتهاء من مباراة الاتحاد المنستيري لحسم قراره بالرحيل قبل غلق باب القيد المحلي يوم 10 أكتوبر الجاري .

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