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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اصطدام عملاق.. نظرية جديدة تكشف أسرارًا عن نشأة القمر

القمر
القمر

كشفت نظرية جديدة أن القمر قد تشكّل «فوراً» بعد اصطدام عملاق جعله يدور في مدار حول الأرض، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
 

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تعتمد النظرية المفاجئة على عمليات محاكاة مُفصلة بواسطة أجهزة كمبيوتر عملاقة قوية، والتي أشارت إلى أن القمر ظهر على الفور بعد اصطدام شيء ما بالأرض.

التفاصيل الإضافية التي قدمتها أقوى عمليات محاكاة ترتبط بالحواسيب العملاقة، سمحت للباحثين بالعثور على معلومات غير متوقعة يمكن أن تفسر بعض الخصائص غير العادية للقمر.

 

 

كما تشير أيضاً إلى أن عمليات المحاكاة «منخفضة الدقة» التي تم استخدامها في الماضي ربما تركت العلماء مخطئين بشأن تاريخ كوكبنا.

وقال فينسينت إيكي، من جامعة «دورهام» البريطانية: «يمكن أن يساعد مسار التكوين هذا في تفسير التشابه في التركيب النظائري بين الصخور القمرية التي أعادها رواد فضاء مهمة (أبولو) ووشاح الأرض».

وتابع: «قد تكون هناك أيضاً عواقب ملحوظة على سُمْك القشرة القمرية، مما سيسمح لنا بتحديد نوع التصادم الذي حدث بشكل أكبر».

نظرية جديدة القمر اصطدام عملاق الأرض محاكاة

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