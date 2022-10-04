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منوعات

منتصف الليل.. سماء القاهرة على موعد مع اقتران القمر بلؤلؤة المجموعة الشمسية

زحل
زحل

تشهد سماء مصر غدا الأربعاء، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل لؤلؤة المجموعة الشمسية التي تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

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معهد الفلك: كسوف جزئي للشمس يرى في مصر.. وزخات شهب | تفاصيل

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معهد الفلك: اليوم أفضل وقت لمشاهدة وتصوير الكوكب الأزرق نبتون

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد يوم غدا الأربعاء 5 أكتوبر، مع اقتران القمر و كوكب زحل.

وأوضح "تادرس"، أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل حيث نراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40  بعد منتصف الليل.

وأشار تادرس، يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا بعد منتصف الليل، وسنكون على موعد يوم الجمعة المقبلة 7 أكتوبر مع زخة شهب التنين، وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب.


جوهرة النظام الشمسي
 

وأضاف خبراء الفلك أن كوكب زحل  لؤلؤة المجموعة الشمسية يعد زحل جوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات، بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

 

وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى ، وسيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام.

لماذا سمي زحل بهذا الإسم ؟

 

وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له، إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.
 

ظاهرة فلكية كوكب زحل هواة الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية القمر

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