موجز السوشيال.. مفاوضات في الأهلي للحصول على ناشئ هولندي.. ونادية الجندي تفاضل بين عدة سيناريوهات للعام القادم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

https://www.elbalad.news/5469424وحشتوني.. نادية الجندي تفاضل بين عدة سيناريوهات للعام القادم

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "الحمد لله رجعنا مصر بالسلامة من لبنان أنا ومحمد مختار في سهرة جميلة لتلبية دعوة صديقنا العزيز الدكتور هراتش بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وهو طيب".

وتابعت: "ان شاء الله بقرأ حالياً سيناريوهات أعمال جديدة سوف اختار بينهم الأفضل للعام القادم وحستوني اوي".



https://www.elbalad.news/5469331مهاراته استثنائية.. فرج عامر يكشف عن مفاوضات الأهلي للحصول على خدمات ناشئ هولندي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن توجهات في النادي الأهلي للحصول على صفقة جديدة، ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "مفاوضات بين الأهلي ونادي الكمار للحصول علي خدمات ناشئ هولندي صاحب مهارات استثنائية"..



https://www.elbalad.news/546937اتيكيت أكل العنب.. عمر كمال وحمو بيكا في فيديو طريف |شاهد

شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، فيديو جديد مع حمو بيكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عمر كمال في فيديو طريف محاولا إقناع حمو بيكا باتيكيت أكل العنب بالشوكة، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.