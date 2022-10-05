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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الشرقية للدخان: ننتج 250 مليون سيجارة يوميا

هاني آمان الرئيس
هاني آمان الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة الشرقية

قال هاني آمان ، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني إن منتجات الشرقية للدخان تمثل نحو 75 % من سوق السجائر فى مصر .

الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية-إيسترن كومباني خلال حواره ل"صدى البلد"

وكشف هاني آمان الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة الشرقية-إيسترن كومباني فى حواره ل"صدى البلد" عن حجم الإنتاج اليوم الذى تراوح ما بين 220 إلى 250 مليون سيجارة يوميا مضيفا أن الشرقية للدخان تساهم فى حركة تداول سيولة فى الأسواق تصل إلى مليار جنيه يوميا ،بداية من البيع المباشر بالكاش والذى يبلغ نحو 250 مليون جنيه يوميا ، ويتحرك هذا المبلغ خلال 4 سلاسل تجارية تنطلق من البيع من الشركة الى تجار الجملة و نصف جملة ثم الكشك حتى يصل إلى المستهلك.

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2 جنيه في العلبة.. الشركة الشرقية تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر الشعبية

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هاني أمان: الشرقية للدخان أكبر شركة تجارية في مصر بلا منازع


الشرقية للدخان 

وأكد هاني آمان الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب لشركة الشرقية-إيسترن كومباني أن مجلس إدارة الشركة يتخذ قرار رفع أسعار السجائر فى حده الأدني مراعاة للمستهلك ،نضطر إلى رفع السعر للحفاظ على نتائج أعمال الشركة ومنع التجار ببيع منتجاتنا بأسعار أعلى من سعرها الرسمي مناشد المستهلك أنه فى حال بيع السجائر بسعر أعلى عليه إبلاغ جهاز حماية المستهلك فورا ،فالمستهلك افضل رقيب على السوق.

 

4 مليار جنيه أرباح محققة 

وحققت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"نحو 4 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى الماضى 2022/2021.

وارتفعت إيرادات الشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال العام المالي الماضي إلى 17.13 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 16.02 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 

من أكبر 100 شركة فى الشرق الأوسط 

والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة من أكبر 100شركة في الشرق الأوسط بحسب "فوربس".

 وتسعى الشركة الشرقية- إيسترن كومباني من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2008)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل.

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