المجر تحد من العقوبات الجديدة على الطاقة الروسية

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم /الأربعاء/ أن سقف أسعار النفط بموجب العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا لا ينطبق على إمدادات خطوط الأنابيب والإمدادات البحرية التي تحل محلها في حالة الطوارئ.

وأشار سيارتو -في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إلى أن بلاده تمكنت ضمن مجلس الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي حول الحزمة الجديدة من العقوبات، من استبعاد الطاقة النووية من القائمة، وبالتالي لن تنطبق القيود على بناء محطة الطاقة النووية "باكس" الجديدة، مضيفا أنه تم استبعاد المؤسسات المهمة العاملة في مجال البحث والتطوير النوويين.

وشدد وزير الخارجية على أن بلاده تعتزم الاستمرار في الدفاع عن أمن الطاقة الخاص بها، وعدم دعم الإجراءات التقييدية التي تضر بمصالحها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا على مستوى المندوبين لمناقشة العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية انضمام 4 مناطق جديدة إليها، انفصلت عن أوكرانيا.