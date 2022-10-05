مهرجان الشارقة ينظم 8 جلسات حوارية مع كبار المخرجين وصُنّاع السينما

يشارك نخبة من المخرجين وخبراء صناعة الأفلام في مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول حاضر ومستقبل المشهد السينمائي المتغير خلال فعاليات الدورة التاسعة من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022"، الذي يقام في الفترة من 10-15 أكتوبر، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة.

وتشهد فعاليات دورة هذا العام عرض 95 فيلماً من جميع أنحاء العالم، بعضها يُعرض للمرة الأولى، منها ستة عروض خاصة ضمن فعالية "السجادة الخضراء" التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بالإضافة إلى 8 جلسات نقاشية يقدم فيها نخبة من كبار صُناع السينما والخبراء للمهتمين بالأفلام والجمهور رؤاهم حول عالم السينما، ويشاركون أفكارهم حول اكتساب المعارف ودعم المواهب وتنمية المهارات وغيرها من جوانب هذا الفن.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني، الموافق 11 أكتوبر، في الساعة السادسة والنصف مساءً، جلسة بعنوان "توزيع الأفلام القصيرة - من يشتري فيلمي؟"، يقدمها شادي زين الدين، وتستضيف جوليو فيتا، المخرج الفني لمهرجان غاريمبا السينمائي الدولي في إيطاليا، الذي يُعرّف صناع الأفلام والمنتجين المشاركين في المهرجان على تحديات عملية توزيع الأفلام، ويستكشف مواضيع متنوعة ابتداءً باستراتيجيات المهرجانات السينمائية، والبث الإلكتروني، وانتهاءً بالمنصات الرقمية التي تساعد في الترويج للأفلام ووصولها إلى أكبر قدر من المشاهدين.

وتستضيف الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين" المخرجة البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، وتقدمها المدربة والمخرجة العالمية فيردوز بولبوليا، يوم الأربعاء، الموافق 12 أكتوبر، في الساعة السادسة مساءً، وتستكشف موضوع الإبداع، وهل هو مهارة يمكن تعلّمها، بالإضافة إلى أهمية المعرفة المتعمقة بالأساليب والأفكار والتوجهات السينمائية، ودورها في التنمية الإبداعية للصوت السردي الأصيل.

وفي 12 أكتوبر، في الساعة السابعة والنصف مساءً، يشارك جهاد درويش، رئيس شركة "المواهب وإثراء المخيلة" المتخصصة بالأفلام والترفيه والحاصلة على عدة جوائز، والتي تتخذ من المنطقة الإعلامية في أبوظبي "تو فور 54" مقراً، في جلسة بعنوان "كيف ندعم المواهب المحلية والدولية"، تقدمها شهد الكعبي، وتتناول سبل اكتشاف المواهب والاستراتيجيات التي تمكن الشباب الطامحين من اكتشاف مواهبهم وإمكاناتهم وقدراتهم.

ويوم الخميس، الموافق 13 أكتوبر، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، تقدم نور صالح "الثقافة السينمائية"، التي تستضيف المخرجة والمنتجة الحاصلة على عدة جوائز فيردوز بولبوليا، وتستكشف جوانب الاتصال والترفيه لعدد من التطبيقات والمنصات مثل تيك توك وسناب تشات، وتتعمق في مخاطر استخدامها لأوقات طويلة، مع تقديم حلول عملية لحماية الأطفال والشباب من تلك المخاطر، كما تركز الجلسة النقاشية على مخاطر "الأخبار المزيفة"، و"التزييف العميق"، و"ثقافة الإلغاء".

ويقدم الإعلامي والمنتج الكويتي أحمد شهاب الدين، عضو لجنة تحكيم دورة العام الجاري من المهرجان، جلسة "قصص اللاجئين في السينما"، يوم الخميس، الموافق 13 أكتوبر، في الساعة 6:00 مساءً، مع الضيفتين أليخاندرا ألكالا، مخرجة فيلم "حكاية الحي" The Neighborhood Storyteller، والمخرجة السورية وعد الخطيب، مخرجة فيلم "من أجل سما" For Sama، وكلاهما فيلمان وثائقيان، حيث تناقش المخرجتان، اللتان سلطتا الضوء على محنة اللاجئين في فيلميهما، جهود الأفراد الملتزمين وعزمهم على المساعدة في تغيير المفاهيم السائدة عن اللاجئين.

وفي حوار يُقام يوم الجمعة، الموافق 14 أكتوبر، في الساعة الرابعة مساءً، بعنوان "برامج مؤسسة (فن)" يديره علي بن كمال، ويستضيف مجد الفارسي، وطالبين من طلاب مؤسسة “فن”، هما زايد السويدي وإبراهيم القرقاوي، وسيتم تسليط الضوء على أهم برامج المؤسسة، ومبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتكاملة لدعم وتعزيز الفنون الإعلامية والسينمائية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشهد يوم الجمعة، الموافق 14 أكتوبر، في تمام الساعة 6:00 مساءً، حواراً بعنوان "فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما"، يقدمه المخرج والإعلامي أحمد شهاب الدين، ويستضيف المخرجة الأردنية دارين سلّام، مخرجة فيلم "فرحة"، التي ستناقش قوة الحقيقة في صناعة الأفلام، وتسلط الضوء على الخسائر البشرية الناجمة عن الحروب والنزاعات، ولحظات الصراع من أجل البقاء في أول أفلامها الطويلة.

ويقدم شادي زين الدين جلسة "لماذا نزور المهرجانات السينمائية" يوم الجمعة، الموافق 14 أكتوبر، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث تستضيف الجلسة المخرج والمنتج الحائز على عدة جوائز محمد سندي، الذي يناقش مزايا المهرجانات السينمائية ودورها الفريد كمنصة حيوية لعرض مهارات السرد القصصي وصناعة الأفلام أمام الجمهور.