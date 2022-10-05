تجارة المخدرات.. الداخلية تضبط 7 قضايا غسل أموال بـ 30 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة خلال شهر سبتمبر لهذا العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (30 شخصاً) لقيامهم بارتكاب (7) قضايا فى مجال غسل الأموال المتحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة ، حيث يقوم المتهمين بترويج المواد المخدرة على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات والسيارات والمشاركة فى الأنشطة التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (113 مليون جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.