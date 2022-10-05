انطلاق المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بأسوان السبت المقبل.. تعرف على التفاصيل

تم الإعلان رسمياً عن تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية 2022 بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة أسوان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، خلال الفترة 08-10 أكتوبر2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده كل من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، الدكتور أمجد القاضي ممثل وزارة التجارة والصناعة، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالجهود المبذولة من طرف كل من وزارة التجارة والصناعة والأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ومحافظة اسوان الذين حرصوا على توفير كل احتياجات نجاح المهرجان.

كما أشاد بالرعاية الكريمة التي حظي بها المهرجان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، وجهود الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في تنظيم هذا المهرجان،.

وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يأتي تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور المصرية نمواً مضطراً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وعبّر عن الأهمية التي يحظى بها هذا المهرجان بفعالياته المتنوعة بصفته يمثل أكبر فرصة ستتاح للمحافظة من تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 3.3 مليون نخلة، وجذب مشروعات استثمارية واعدة حيث سيتم طرح عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية أثناء فترة المهرجان لإطلاق هذه المشروعات على أرض الواقع.

وأوضح أن المهرجان سيحضره عدد كبير من العارضين والمستثمرين والمنتجين من خارج وداخل مصر ، وهو الذى سيتوازى مع إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات من أنواعه المختلفة على المصدرين بفتح قنوات اتصال مباشرة بين المزارعين والتجار والشركات المتخصصة لتسويق تمور أسوان من البلح الجاف والنصف جاف بما يتناسب مع قيمته الغذائية والصحية لكونه أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والاستثمار لكافة المنتجات.

من جهته أشاد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون المثمر مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة أسوان في تنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية 2022 وتأتي هذه الدورة أسوةً بالنجاح الذي حققه المهرجان خلال الدورات الخمس الماضية.

كما أشاد أمين عام الجائزة بدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، للمهرجان الدولي السادس للتمور المصرية.

وأشار إلى أن المهرجان سوف يشارك فيه أكثر من 114 مزارع ومنتج ومصنع ومصدر للتمور يمثلون 7 دول عربية هي (دولة الامارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية ليبيا، جمهورية السودان، المملكة العربية السعودية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية مصر العربية).

كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من عشرين باحثاً وأكاديمياً متخصصاً بنخيل التمر من مختلف الدول، لعرض آخر ما توصل إليه البحث العلمي ضمن أربع محاور أساسية، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة للتمور المصرية بدورتها السادسة لإتاحة الفرصة للتنافس بين المزارعين ومنتجي التمور من مختلف المحافظات، وتكريم الفائزين خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 08 أكتوبر 2022، وأكد حرصه على العمل مع كافة الشركاء من أجل الارتقاء بقطاع النخيل والتمور المصرية.

كما أشار الدكتور أمجد القاضي، ممثل وزارة التجارة والصناعة، مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية في الكلمة التي القاها بالإنابة عن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة، إلى أن هذا المهرجان له أهمية كبيرة في ضوء حرص وزارة التجارة والصناعة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي.

وأوضح أن محصول التمور في مصر يعتبر محصولاً إستراتيجياً حيث تحتل مصر المرتبة الأولي على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالي 18% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

وأكد أن الوزارة تهتم بتأهيل المصانع القائمة وانشاء المصانع الحديثة والتي تعمل على تعظيم القيمة المضافة والاستفادة بفائض التمور، حيث ويبلغ حالياً عدد المنشآت الصناعية العاملة في مجال تصنيع وتعبئة التمور كنشاط رئيسي حوالي 140 مصنعا قائما، كما يبلغ مصدرو التمور حوالي 24 مُصدراً.