مصر وبلغاريا تبحثان التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف، سبل دعم التعاون بين البلدين، وذلك في إطار سعي مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول، وكذلك سعي قطاع الكهرباء لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية في دول أخرى.

وأشاد شاكر ،خلال المباحثات، بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه في كافة المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دوري لاستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب، بحسب بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأربعاء.



وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.



وأشار إلى اهتمام الوزارة بالربط الكهربائي مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.



وأعرب شاكر عن الاستعداد التام والترحيب بزيادة حجم التعاون مع بلغاريا لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية.



ومن جانبه، أشاد وزير الطاقة البلغاري بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة.



كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها، مؤكداً على اهتمامه بالربط الكهربائي، بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية.



وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك.