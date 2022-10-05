عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر وبلغاريا تبحثان التعاون في مجال الكهرباء والطاقة

صدى البلد

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف، سبل دعم التعاون بين البلدين، وذلك في إطار سعي مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول، وكذلك سعي قطاع الكهرباء لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية في دول أخرى.
وأشاد شاكر ،خلال المباحثات، بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كافة المحاور الاقتصادية والسياسية، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلديّن لدفع التعاون وتعظيمه في كافة المجالات، وأهمية تبادل وجهات النظر بشكل دوري لاستثمار جميع الفرص المتاحة لدفع العلاقات لآفاق أرحب، بحسب بيان لوزارة الكهرباء اليوم الأربعاء.

 


وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

 


وأشار إلى اهتمام الوزارة بالربط الكهربائي مع دول الجوار حتى تصبح مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

 


وأعرب شاكر عن الاستعداد التام والترحيب بزيادة حجم التعاون مع بلغاريا لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية.

 


ومن جانبه، أشاد وزير الطاقة البلغاري بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة. 

 


كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها، مؤكداً على اهتمامه بالربط الكهربائي، بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية.

 


وفي نهاية اللقاء، أكد الجانبان على أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على 6 قوانين باتفاقيات التزام بترولية

الغانم: الكويت شاركت كتفا بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر

لهذا السبب.. القومي للكبد بالمنوفية: إنشاء مركز مصري لزراعة الأعضاء خطوة عظيمة

وسط انتصارات أوكرانية.. تصريحات متضاربة من كييف وموسكو بشأن المناطق المنضمة لروسيا

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

مش بتعرف تدخل الحمام.. صاحبة أطول أظافر في العالم تتحدث عن معاناتها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شورت وقميص.. سعر خرافي لإطلالة إليسا في شرم الشيخ|شاهد

بعد تصريح العرسان بقوا كتير.. إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب

مميتة .. تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب هذه العادة

مجوهرات لافتة.. حنان مطاوع بإطلالة كاجوال | شاهد

فيديو

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ