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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغانم: الكويت شاركت كتفا بكتف مع أشقائها المصريين في ملحمة النصر

صدى البلد

أكد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ أن الكويت حكومة وشعبا تشاطر الشقيقة مصر فرحة انتصارات  اكتوبر المجيدة  وتحيي ذكرى هذا اليوم الخالد  في تاريخ الامة العربية بكل مظاهر الفخر والابتهاج.

 

ونوه الغانم  إلى مشاركة   الجيش الكويتي   في ملحمة  النصر العظيم   في كلا الجبهتين الشمالية والجنوبية  من خلال "لواء الجهراء" في سوريا ولواء اليرموك في مصر.  

 

وأبلت القوات الكويتية بلاء حسنا اشاد به الجميع وشاركت كتفا بكتف مع أشقائها العرب من اجل استعادة العزة والكرامة والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة مؤكدا على اهمية التضامن العربي

 

ولفت الغانم الي  إن ٤٢ شهيداً كويتياً ارتقت ارواحهم للسماء في ساحات الشرف والفداء علي أرض سيناء وسطرت تضحياتهم ملحمة من العطاء وبرهنت على امتزاج دماء الشعبين الشقيقين في ساحة النضال مشيرا إلي  ان المشاركة الكويتية في المعركة جاءت مجسدة للحس العربي الأصيل المتجذر بين الكويتيين وايمانا بضرورة بذل الغالي والنفيس لتحرير الارض المسلوبة واثبات قدرة الامة العربية على استعادة حقوقها المشروعة مهما تطلبت من تضحيات وجهود .
وأضاف أن موقف الكويت لم يقتصر على المشاركة الميدانية في القتال بل قدمت مختلف صور الدعم العسكري للجبهتين المصرية والسورية ، وقادت الجهود العربية والإسلامية لبلورة موقف سياسي صلب داعم للموقف العربي ، فضلا عن دورها المشهود في معركة النفط والتي كانت لها أكبر الأثر علي الدول المنحازة ضد الحقوق العربية مستذكرا الموقف المبدئي والثابت لمصر الشقيقه سياسيا وعسكريا وشعبيا في الوقوف مع الحق الكويتي ابان الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت.
وعبر سفير الكويت عن خالص التهاني لمصر قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة علي قلب كل عربي والتي تأتي هذا العام في ظل اجواء إيجابية من التعاون بين البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز مسيرة العلاقات في سائر المجالات خاصة الاقتصادية إذ تتواكب مع زيارة وفد كبير من مجتمع الأعمال والمال في الكويت للقاهرة من المتوقع ان تسفر  عن تفاهمات حول عدد كبير من المشروعات التي تخدم الطرفين في قطاعات التصنيع والاستثمار والتجارة ، وهو ما يؤكد ان تعاون البلدين لا يتوقف ويشهد نموا مستمرا مدعوما بإرادة ثابتة من القيادة الكويتية تدفع دائما باتجاه مزيد من التقارب والتطور  على كافة الأصعدة .

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