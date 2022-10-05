مع بداية العام الدراسي الجديد.. 8 حوادث عكرت صفو حياة المصريين|تعرف عليها

شهد الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، مجموعة من الأحداث المؤسفة كان بطلها المعلم والطلاب، حيث تعرض معلمون لبعض الحوادث داخل المدرسة وخارجها.

لم يمر الأسبوع الأول على بدء العام الدراسي، حتى ظهرت بوادر غياب الإشراف في بعض المدارس عدة وقائع منها:

حوادث الأسبوع المدرسي الأول

1- حادث مدرسة المعتمدية

أمر النائب العام، الأحد الماضي، بمباشرة التحقيق في واقعة انهيار سور سلم خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية للبنات بكرداسة، والتى أسفرت عن مصرع طالبة متأثرة بجروحها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسئولين والشهود بها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة بمستشفى إمبابة العام، وسؤال المصابات به، واللاتي بلغ عددهن 15 مصابة.

وتلقت النيابة إخطارًا من الشرطة مفاده بأنه عقب الانتهاء من الفسحة بالمدرسة صباح الأحد الماضي، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على دَرَج السلم المؤدي للطابق العلوي، مما أدى إلى انهيار جزئي بالسياج الخرساني للدرج، وبلغ الانهيار نحو مترين، مما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

وتشكَّل فريق تحقيق انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال مديرها، ومشرف الدور، ومشرف اليوم، ومسئولي الأمن والصيانة بها، وكذا سؤال المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ورئيس حي كرداسة، وسائر مِن يمكن سؤالهم من الشهود.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفى إمبابة العام لسؤال المصابات ومناظرة المتوفاة، حيث وقفت النيابة العامة حتى ساعته على إصابة خمس عشرة فتاة، ووفاة واحدة من جراء الواقعة.

كانت محافظة الجيزة تلقت بلاغاً بوقوع جزء من درابزين سلم نتيجة لتدافع الطالبات بمدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة، الامر الذي أسفر عن إصابة عدد من الطالبات بإصابات طفيفة وقد توجهت سيارات الاسعاف على الفور وتم نقلهن إلى مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالاتهمن الصحية.

وتبين، أن سور سلم انهار جزء منه ما أسفر عن إصابة عدد من الطالبات إصابات طفيفة، وتجري قوات الأمن إجراء التحريات اللازمة لبيان ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود حالات إصابات أخرى من عدمه.

وفرضت قوات الأمن، كردونا أمنيا حول المدرسة بعد انتشار أنباء انهيار السور بين أولياء الأمور الذين تجمعوا حول المدرسة للاطمئنان على بناتهم.

2- سقوط طالبة من الدور الثالث بمدرسة “سيد الشهداء” في العجوزة

شهدت مدرسة سيد الشهداء بحي العجوزة، بالجيزة، أمس الأول، الاثنين، واقعة سقوط طالبة بالصف الثاني الابتدائي من الطابق الثالث، مما أدى الى مصرعها داخل المستشفى.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إخطاراً من العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع الشمال بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط طالبة من علو بمدرسة سيد الشهداء بمنطقة ميت عقبة، ونقلها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وبالفحص تبين أن طالبة في المرحلة الابتدائية حاولت الهرب من معلمها بالمدرسة المشار إليها، بمشيها في خطوات مسرعة خشية ملاحقته لها وضربها، وفي أثناء ذلك سقطت الطفلة من الطابق الثالث، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم نُقلت على أثرها إلى المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح اليوم الإثنين الموافق ٣/١٠/٢٠٢٢، أثناء اليوم الدراسي اليوم وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

وانتقل فريق التحقيق برئاسة المستشار محمد حميدة، وعضوية كلٍ من المستشار ياسر الهواري، والمستشار محمد طارق، لموقع الحادث وتم إجراء المعاينة اللازمة وسؤال المختصين بالمدرسة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

3- وفاة طالبة بأزمة قلبية

كما توفيتت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية بمركز كفر صقر، الإثنين، عقب تعرضها لأزمة قلبية، وتم نقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط طالبة تُدعى “ناريمان”، بمدرسة الإمام علي الابتدائية، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة إثر تعرضها تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر صقر لمحاولة إسعافها، ولكنها فارقت الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ان الطفلة المتوفاة الى رحمة مولاها كانت تعاني من مشاكل بالقلب وأصيبت بأزمة قلبية تم نقلها الى المستشفي ولكنها فارقت الحياة.

وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

4- وفاة معلم بطابور الصباح

توفي إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، في طابور الصباح، أثناء إلقائه كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم أثناء إلقائه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، لإنهاء إجراء الدفن الخاص بالمعلم.

ومن جانبه، نعى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مقدما العزاء لأسرته ولكل المعلمين، مؤكداً أن الله اختار له حسن الخاتمة أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاء كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد البشير.

5- مصرع طالب طب أسنان

لقي طالب بكلية طب الأسنان بجامعة الدلتا الخاصة مصرعه، الاثنين، بعد سقوطه من الطابق الثالث علوي بالسكن الجامعي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديد، وتوفي عقب وصوله.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بسقوط طالب من شرفة السكن الجامعي بجامعة الدلتا الخاصة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن الطالب يُدعى محمد طه، 19 سنة، بالفرقة الثانية كلية طب الأسنان، وكشفت التحريات أن الطالب حاول دخول الغرفة عن طريق شرفة الغرفة المجاورة، فاختل توازنه وسقط من الطابق الثالث علوي، وتم نقله لمستشفى دمياط الجديد في غيبوبة تامة، وتوفي عقب وصوله وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

6- وفاة معلمة بمدرسة في كفر الشيخ

ولقيت معلمة بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية بكفر الشيخ، مصرعها بعد أن صدمتها سيارة أمام مدرستها، قبل بدء اليوم الدراسي صباح الأحد الماضي.

وتلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطار من النقابة الفرعية للمعلمين بدسوق، يفيد بوفاة المعلمة، أنديرا غاندي عبد الحميد، معلمة لغة عربية، بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، إثر حادث سيارة، أثناء توجهها إلى المدرسة لأداء عملها.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين، جميع أعضاء النقابة الفرعية بدسوق برئاسة حسن الشيمي وأعضاء اللجنة النقابية بالتوجه إلى المستشفى ومركز الشرطة لمتابعة إنهاء إجراءات الدفن وحضور المراسم وتقديم واجب العزاء، ومتابعة القضية لمعاقبة المتسبب في وفاة المعلمة.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

7- إداري يطعن مدير مدرسة سوهاج

ومن جانب آخر تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريراً يفيد بتعرض ( م. ا)، مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات بإدارة سوهاج التعليمية، للاعتداء من أحد الإداريين داخل المدرسة باستخدام سكين، ما أدى إلى إصابته بجروح سطحية، وجرى نقله إلى المستشفى، وخرج منها وحالته الآن مستقرة.

وتمت السيطرة على الجاني وتسليمه للشرطة وإبلاغ إدارة ومديرية سوهاج التعليمية وأمن سوهاج، وتم نقل مدير المدرسة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم تكليف محامى النقابة الفرعية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ومتابعة سير التحقيقات.

وقام ياسر محمود وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بزيارة مدير المدرسة بمنزلة للاطمئنان على حاله الصحية.

وكشف أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بشرق سوهاج تطورات الحالة الصحية لـ (م. ا) مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات، الذى تعرض لمحاولة طعن من أحد الإداريين بالمدرسة.

وبناءً على تكليفات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فقد رافق أحمد خليفة رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بشرق سوهاج وفد من اللجنة النقابية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ياسر محمود في زيارة منزلية لمدير المدرسة بعد خروجه من المستشفي.

وأكد " خليفة " أن مدير المدرسة بصحة جيدة، وكانت إصابته عبارة عن جرح سطحي.

ومن جهته أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج ،انه تم التحفظ على الجاني، وفى انتظار نتائج تحقيقات النيابة، ومؤكداً على مدير المدرسة سوف يستأنف عمله بعد تمام شفائه، هو حاليا بصحة جيدة ويتواجد في منزله.

8- مصرع معلمة وإصابة 15 آخرين

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق السريع الشرقي "سوهاج- نجع حمادي" بناحية قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج، كان يستقلها عدد من المدرسات يعملن بمدرسة خاصة بمركز دارالسلام ونتج عن السرعة الزائدة تصادم السيارة فى عمود إنارة.

نتج عن الحادث مصرع معلمة وإصابة 14 آخريات وسائق السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقلهم للمستشفيات.

وتبين وقوع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة ما نتج عنه اصطدامها بعمود إنارة على جانب الطريق، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أسماء الوفيات والمصابات

ونتج عن الحادث وفاة: "زينب محمد صلاح 27 عامًا معلمة وجرى نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام".

والمصابات جميعهن تقيمن بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، هن:

عبير السيد أبو الوفا 23 عامًا معلمة بكسر باليد اليسرى فاطمة أحمد مصطفى 23 عامًا معلمة باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسد رحاب محمد عبدالصادق 23 عامًا معلمة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر سحر عبدالفتاح أحمد 23 عامًا بجروح قطعية بالوجه نريمان محمد عبدالعزيز 23 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري مي عمران أبو الوفا 23 عامًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر زينب منتصر 23 عامًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة مريم محمد أحمد 23 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى إسراء عزت فؤاد 28 عامًا علا عزت فؤاد 30 عامًا عبير عزت فؤاد 36 عامًا باشتباه كسر بالساعد الأيسر يوسف محمد عبدالصادق 27 عامًا سائق.

ويناقش "صدى البلد" أهم الطرق المتبعة في التعامل مع الطالب داخل الفصل لتجنب الحوادث والمشكلات وكذلك، ما يمكن فعله للحفاظ على المعلم، بإعتباره أساس العملية التعليمية.

تقصير إدرات المدارس سبب الحوادث

ومن جانبه، قال دكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن هذه الحوادث والحزن الذي حدث أول عام يحدث، ولكن هذا يرجع لعدم وجود صيانة في جميع المدارس، وأنه إذا قام المسؤلون عن الصيانة في المدارس بدورهم جيدا لما حدثت كل هذه الحوادث.

وأضاف حمزة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ما حدث هو تقصير من إدارات المدارس، ويجب معاقبة مديري المدارس على هذا التقصير حتى لا نرى هذه الحوادث تتكرر مرة أخرى، ولكن الجيد في الأمر أن استجابة وزارة التربية والتعليم كانت قوية وسريعة وهو مالم يكن يحدث من قبل.

ولفت حمزة أن تصرف وزارة التربية والتعليم هو أمر جيد ويحسب، وأنه حتى الطالبة التي تعدى عليها المدرس بالضرب تم صرف 20 ألف جنيه مكافأة لها، وهو سلوك لم يكن موجود من قبل في وزارة التربية والتعليم.

وحول تنظيم العلاقة بين الطالب والمعلم قال حمزة أنه يتمنى تطبيق الميثاق العمل الأخلاقي للمدرسة، بحيث يدرك كل شخص دوره وواجباته وحدوده، وحتى يدرك المعلم كيف سيتعامل مع الطلاب وكيف سينفذ كلام مدير المدرسة وكذلك كلام الوزارة، ويجب أن يتعامل الطلاب مع المعلمين باحترام، ويجب أن يدرك الطلاب أنه يذهب للمدرسة كي يتعلم وليس لاحداث شغب أو عنف أو أن يضرب زملاءه.

وأضاف حمزة أنه يجب على مدير المدرسة أن يستوعب الموقف في المدارس، وأن يستوعب دوره وهنا نربط هذا بقرار الرئيس لانتقاء 1000 معلم ليكونوا مديرين مدارس فهو قرار جيد ونتمنى أن يزيد العدد أكثر من 1000 لأن العملة التعليمية في المدارس أساسها المدير.

ولفت حمزة أن الميثاق الأخلاقي للمدارس موجود منذ زمن ولكن تنفيذه معتمد على مدير المدرسة لذلك يجب الالتزام به وإلزام المدير على تنفيذه، واختيار مدير قادر على تنفيذه.

المشكلة ناتجة عن الأسرة

وفي رأى آخر، قال الدكتور أشرف سليم، أستاذ الطب النفسي، إنه يجب على الطالب احترام معلمه وهذا الأمر ينبع من الأسرة ومن التربية السليمة من قبل الأسرة والتنشئة السليمة للطفل، فمنذ عمر سنتين حتى 7 سنوات يتشكل فكر الطفل، ولكن التربية السليمة حدث بها خلل نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر.

وأضاف سليم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه نتيجة للظروف التي تمر بها الأسر أصبح هناك ضغوط على الأب والأم أصبح تصرفات الأب والأم بها عنف لذلك تجاه الأطفال، ولا يجد الأطفال من يسمعهم ولا يتحملهم مما يؤدي لوجود طاقة سلبية عند الطلاب في المدارس وطلاب الجامعات مما نعكس في تصرفاتهم مع من حولهم ومع المعلمين وزملاءهم لذلك يجب التنويه أن هذا ينبع من الأسرة في الأساس والأب والأم.

ولفت سليم أن الأسرة هي أساس التنشئة وتربية الطفل وليس المدرسة فقط لأن الأب والأم يتصورون أن المدرسة هي من ستعلم أبناءهم كل شيء وتربيهم ولكن هذا لا يحدث وقد يحدث في بعض المدارس الجيدة ولكن مشكلة هذه المدارس أنها بمصروفات عالية.

وأوضح سليم أن المشكلة تكمن في المدارس التي ليس لديها امكانيات عالية ولن تقدر على توجيه الطلاب بشكل صحيح فهي مجرد فصول ممتلئة يريدون انهاء المنهج في وقت قليل ليس لديهم وقت للتربية السليمة أو الناحية السلوكية السليمة وليس هناك أخصائي اجتماعي يتابع الطلاب الذين لديهم انحرافات سلوكية، وليس هناك رياضة سليمة لامتصاص الطاقة السلبية الموجودة والتي تلعب دور هام جدا لدى الطالب حيث يفرغ الشحنات السلبية بها، كما تعطي الرياضة هدوء وسكينة للطالب والطالبة حتى يستطيع أن يفكر ويصبح هادي ومتزن.

وتابع سليم أن الرياضة اندحرت اليوم ولم تعد موجودة في المدارس رغم أهميتها البالغة للطالب، ويجب أن تكون موجودة بشكل أساسي، وتفتقر المدار اليوم للعديد من الأشياء ويجب مراعاة التربية قبل التعليم، وحتى ينهض المجتمع يجب الاهتمام بشيئين أساسين وهما الصحة والتعليم، وهو ما نفتقر له اليوم.

وأضاف سليم أن التعليم يحتاج ميزانية أكثر لأهميته البالغة هو وقطاع الصحة، فكل الدول إذا أرادت النهوض اهتمت بهذين القطاعين، وأنه يجب تخصيص ميزانية أكبر لقطاع التعليم، حتى لا تتكرر المشكلات والحوادث في منظومة التعليم.

ولفت سليم أنه من قبل كانت المدرسة تعطي كل شيء للطالب وأنه من قبل كانت هناك وجبات غذائية مخصصة للطالب، وكذلك الزي المدرسي كان يتسلمه الطالب من المدرسة.

الوزير يطالب بمراجعة جميع المباني المدرسية

وكان قد طالب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطرًا على أرواح أبنائنا الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجأة على المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية.

كما وجه وزير التربية والتعليم، جميع مديري المديريات التعليميه بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.

وهذه بعض النصائح للمعلمين حتى يسهل عليهم التعامل مع الطلاب: