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رئيس التحرير
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محاسبة المقصرين والمرور على كافة المؤسسات التعليمية والمدارس.. تحركات برلمانية عاجلة بعد واقعة وفاة طفلة مدرسة المعتمدية بكرداسة

مجلس النواب
مجلس النواب
  • تحركات برلمانية بعد انهيار سور المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة
  • نائب التنسيقية: حادث مدرسة المعتمدية تستدعي المساءلة لكشفه إهمال جسيم
  • برلماني يطالب بتشكيل لجان فنية داخل المحافظات للمرور على المؤسسات التعليمية والمدارس 

 

انهيار سور المعتمدية الإعدادية بنات بكرداسة.. من الحوادث المؤسفة التي شهدها بداية العام الدراسي الحالي، لما نجم عنه وفاة طالبة وإصابة 15 آخرين.

لم تمر هذه الواقعة مرور الكرام بالنسبة لنواب البرلمان، حيث تم التقدم بطلبات إحاطة للوقوف على أسباب الواقعة، ومحاسبة المقصرين، كما طالبوا  أيضا بالمرور على مختلف المؤسسات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها الإنشائية.

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بداية طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بتشكيل لجان فنية داخل مختلف المحافظات للمرور على مختلف المؤسسات التعليمية والمدارس على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها الانشائية وذلك بعد انهيار سور مدرسة المعتمدية الاعدادية بنات بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

كما طالب " قاسم " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ببحث ملابسات وأسباب انهيار سور سبب المدرسة خاصة بعد ورود معلومات عن وفاة طالبة وإصابة 15 حالة آخرين مع ضرورة عمل مراجعة لكافة الأبنية التعليمية للتحقق من سلامة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية ، مؤكداً على ضرورة تكليف جميع المحافظين ومديرى مديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتحرك الفورى.

كما طالب النائب محمود قاسم بإعلان نتائج التحقيقات التى تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن هذا الحادث لمعرفة المتسبب فيه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من تسببوا فيه مؤكداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التى تسبب الفزع والخوف الشديدين لدى أبنائنا التلاميذ بمختلف مراحل التعليم قبل الاساسى.

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فيما تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، بشأن إعادة تقييم إجراءات السلامة والأمان فى المنشآت التعليمية واستيضاح خطة الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية التابعة لها فى هذا الشأن، بعد وفاة الطفلة ملك محمد وإصابة ١٦ من أبنائنا الطلاب، تلك الحادثة التي تكشف عن إهمال جسيم فى الرقابة على سلامة الأبنية التعليمية.

 

وقال "مقلد"، في طلب الإحاطة، إن حادث مدرسة المعتمدية بنات بكرداسة، تستدعي المسائلة كون الحادثة تكشف عن إهمال جسيم فى الرقابة على سلامة الأبنية التعليمية وكان ناتج هذا الإهمال وفاة طفلة وإصابة ستة عشر آخرين، وهو ما يستلزم إعادة تقييم إجراءات السلامة والأمان فى تلك المنشأت واستيضاح خطة الوزارة وهيئة الأبنية التعليمية التابعة لها فى هذا الشأن.

واختتم النائب: "لذا ونظرا لما سبق توضيحه فإنني أتقدم بهذا الطلب لإحالته الي اللجنة المختصة لمناقشته في حضور الوزير المختص"

البرلمان وزير التعليم مجلس النواب وزير التنمية المحلية التنمية المحلية

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