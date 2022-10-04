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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التضامن تصرف 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسر طالبتي مدرستي المعتمدية وسيد الشهداء

صدى البلد

 

قررت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أول أمس، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة.

كما قررت القباج صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من ٢٤ ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين.

وتابعت القباج حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة والذي وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت  بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها.

وتتوجه القباج بخالص التعازى لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه.

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