رئيس الوزراء: الأحزاب السياسية و21 جهة دولية ومحلية ستشارك في المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على خريطة طريق للمؤتمر الاقتصادي في جميع القطاعات الرئيسية، بعد تكليفات الرئيس التي صدرت للحكومة في هذا الشأن.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تتطلع، من خلال المؤتمر، لشرح جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، إلى جانب الحوار مع الخبراء، وقال: “نأمل أن يحقق المؤتمر أهدافه التي صدرت في تكليفات الرئيس”.

وأضاف أن المؤتمر سيشارك فيه مفكرون وممثلون عن الوزارات والخبراء والأحزاب السياسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مشاركة 21 جهة دولية ومحلية بـ 500 مشارك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجهًا التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

ووافق مجلس الوزراء على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية في مناطق: شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات سوهاج والمنيا وبني سويف؛ بغرض استخدامها في إقامة مدارس ابتدائي، وتعليم اساسي، وثانوي فني عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وإقامة المدارس اللازمة لمواجهة الكثافات الطلابية، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة لآثاره الإيجابية المرجوة على خطط التنمية بوجه عام.