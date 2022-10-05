عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تندد بتربح أمريكا “الفلكي” من أزمة الطاقة في أوروبا

الغاز
الغاز

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن أمريكا وغيرها من الدول “الصديقة” الموردة للغاز، استفادت من تفاقم أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك، في مقابلة مع صحيفة “NOZ”، إن “بعض البلدان، بما في ذلك البلدان الصديقة، تحقق أحيانا أسعارا فلكية من بيع الغاز. بالطبع، هذا يجلب معه مشاكل يجب أن نتحدث عنها”.

 ودعا هابيك واشنطن إلى مزيد من التضامن عندما يتعلق الأمر بمساعدة حلفائها الذين يعانون من ضغوط الطاقة في أوروبا.

وقال هابيك : “اتصلت بنا الولايات المتحدة عندما ارتفعت أسعار النفط، وتم استغلال احتياطيات النفط الوطنية في أوروبا نتيجة لذلك. أعتقد أن مثل هذا التضامن سيكون جيدا أيضا للحد من أسعار الغاز”.

ووفقا للوزير، فإن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يجمع قوته السوقية وينظم سلوك الشراء الذكي والمتزامن من قبل دول الاتحاد الأوروبي حتى لا تتفوق دول الاتحاد الأوروبي الفردية على بعضها البعض وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السوق العالمية”.

إسرائيل وقبرص تتجهان نحو حل الخلاف على حقل الغاز البحري | تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يقترح سقفا مؤقتا لسعر الغاز

ويواجه الاتحاد الأوروبي شتاء قاسيا، حيث من المتوقع حدوث نقص في الغاز في جميع أنحاء الكتلة بسبب الانخفاض الحاد في الإمدادات الروسية وسط العقوبات الغربية والتخريب الأخير لخطوط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.

ومن المرجح أن تحقق الولايات المتحدة أكبر استفادة من تدمير خطي الأنابيب تحت سطح البحر، اللذين تضررا من سلسلة من الانفجارات قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية الأسبوع الماضي.

وتحاول واشنطن منذ سنوات إقناع القادة الأوروبيين بمبادلة الغاز الروسي بالغاز الطبيعي المسال، حيث وصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن تخريب خطوط الأنابيب الروسية بأنه “فرصة هائلة”.

أمريكا واشنطن الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة النفط اسعار النفط المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

موضوعات متعلقة

غير صالحة للعيش.. أسرار خطة أوكرانيا لتدمير زابوريجيا

أول تعليق لـ البيت الأبيض بعد موافقة أوبك+ على خفض إنتاجها

جريمة بشعة تهز الجزائر.. إمراة تسرق جثة رضيع لاستخدامها فى أعمال السحر

وسط مخاوف بايدن.. أوبك+ توافق على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

بسبب سجاد فاخر ومطابخ للقهوة.. وزيرة الدفاع الألمانية تثير أزمة

بعد تجاوزه لمستوى قياسي.. الدوما الروسي: أوروبا ستدفع فاتورة الدين الأمريكي

الكوليرا تواصل حصد أرواح السوريين.. حصيلة جديدة لضحايا الوباء اللعين

ترشيحاتنا

إيريني تنشر نتائجها عن شهر سبتمبر حول ليبيا

الحكومة: منفتحون على أي أفكار تعزز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد

تشيرت الأهلي الجديد.. إعجاب وانتقادات واختفاء شعار نادي القرن.. شاهد

بمشاركة21 جهة محلية ودولية.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يستمر 3 أيام

الوزراء يعلن إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق لـ المؤتمر الاقتصادي| تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بيوم التأسيس الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والإقتصاديين للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

فيديو جريء.. ابنة عمرو تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

دراسة: الشيكولاتة مفيدة لعلاج زيادة الكوليسترول

جاكيت كلاسيكي وبوت.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَطُوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ