الغضبان يوضح مصادر تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة بورسعيد ..فيديو

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن كل ما حدث من تطوير داخل المحافظة تحقق من خلال الموارد الذاتية للمحافظة بجانب الميزانية التي تقوم الدولة بوضعها لكل محافظة.

واضاف "الغضبان" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أنه من السهل القيام ببناء الحجر ولكن الصعب هو تغيير السلوك ومن أجل ذلك تم العمل على محورين لتطوير وتنمية المحافظة وهما، تطوير وتنمية سلوك المواطنين مع مؤسسات المجتمع المدني، والمحور الثاني تطوير المحافظة مع الجهات التنفيذية.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة داخل المحافظة وتحويلها إلى مناطق حضارية تليق بالمواطنين من أجل حياة كريمة لهم.

https://fb.watch/fZx9YOJ0Fp/