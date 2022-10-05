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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر : أيام مجيدة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بنصر أكتوبر ١٩٧٣ للرئيس عبد الفتاح السيسي ولرجال القوات المسلحة ولكل المصريين.


جاء ذلك في بداية كلمته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقال قداسة البابا تواضروس: "نفرح نحن كلنا المصريين بتذكار انتصارات أكتوبر ١٩٧٣، والكبار منا يذكرون أنها كانت أيام مجيدة، ليس لمصر فقط ولكن لكل العرب.

وأضاف: "نحيي كل المصريين وكل الشعب المصري، وفي المقدمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونحيي القوات المسلحة، ونحيي كل الجنود وكل القادة وكل العسكريين وكل العاملين في القوات المسلحة، التي هي جيش مصر وفخر مصر."

وعلق البابا تواضروس الثاني على موقف الرئيس السيسي  خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أمس قائلًا: "في الحقيقة بالأمس السيد الرئيس قدّم تقديرً إنسانيًا ووطنيًا راقيًا جدًّا عندما وقف وقدّم التحية - وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة - لعدد من أبطال حرب أكتوبر، الذين حكوا عنها وعن أعمالهم وعن بطولاتهم، والحقيقة كانت لفتة مثيرة جدًّا، أن القائد الأعلى يُقدّم هذه التحية من باب الوطنية ومن باب التقدير ومن باب الوفاء، فنحن نحيي السيد الرئيس ونحيي قواتنا المسلحة، ونحيي كل الأبطال الذين ساهموا في نصر أكتوبر، والذي كان المفتاح الرئيسي لاستعادة كل الأرض التي اُغتصبت في سنة ١٩٦٧".

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البابا تواضروس مهنئا الرئيس بذكرى نصر أكتوبر : أيام مجيدة

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